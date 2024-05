Loučí se nejmilejší z trenérů. Ranieri vedl i Čechy, Bejblovi dřív kázal: Neútoč!

Jako by snad i on sám, fotbalový džentlmen v kulatých brýlích a perfektně padnoucí vestičce, rozhodčího gestem těsně před výkopem popoháněl: „Tak už konečně pískni!“ Možná se v ten moment jen nechtěl přehnaně dojímat a plakat. Možná na něj mimořádná pozornost ze všech stran jednoduše dolehla. Ale řekněte: nebyla by škoda, kdyby doma v Itálii rozlučku s legendárním trenérem Claudiem Ranierim jen tak odbyli?