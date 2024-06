Euro, jsem zpátky! Eriksenův gólový návrat po kolapsu: Fotbal si jen užívám

12. června 2021: Během prvního dánského zápasu na turnaji proti Finsku se zničehonic u autové čáry poroučí k zemi. Spěchají k němu nejprve spoluhráči a poté také záchranáři. Ztichlý stadion plný plačících fanoušků opouští na lůžku po náhlé srdeční zástavě.

16. června 2024: Skóruje v úvodním dánském utkání na mistrovství Evropy v Německu, jedenáct stovek dnů poté, co málem zemřel. Na hřišti vydrží celých devadesát minut a vyslouží si cenu pro hráče utkání.

„Je to teď úplně jiný příběh. Naštěstí už je to dlouho a do zápasu jsem mohl jít s klidnou hlavou,“ líčil Eriksen bezprostředně po utkání.

Během těch tří let ušel šíleně těžkou a dlouhou cestu. Od prvního zamávání z nemocnice se musel naučit žít trochu jinak. „Čas je teď to nejcennější, co mám. Je to můj nejlepší přítel,“ často opakuje své nové krédo.

Šetřit už se nemusí, srdce mu hlídá implantát. Nazývá se kardioverter-defibrilátor, zkráceně ICD. Má velikost kapesních hodinek a v případě jakýchkoli problémů dokáže srdce okamžitě stimulovat.

Jak vidíte, žádné problémy mu nečiní.

Do vápna vletěl jako vítr, tušil, že mu balon hlavou prodlouží spoluhráč Wind. Poté efektně zpracoval a pohotově poslal národní tým do vedení svým premiérovým gólem na ME. Ve věku dvaatřiceti let, jako nejstarší dánský střelec na Euru. Statistici ještě v Opta datech vydolovali, že od dob Mesuta Özila v roce 2012 neměl nikdo na kontinentálním šampionátu v jednom utkání podíl na 12 střelách.

Christian Eriksen, hráč zápasu mezi Dánskem a Slovinskem.

„Mám šílenou radost. Víte, měl jsem předtím v hlavě, že se mi ještě na Euru nepovedlo dát gól, ale na hřišti už jsem nemyslel na nic jiného, než na fotbal,“ usmíval se Eriksen.

Stále je špička. I po tom, čím si prošel. I přesto, že s jeho úplným návratem počítal málokdo.

Během rehabilitace musel zamávat Interu Milán, protože italská liga se s voperovaným defibrilátorem hrát nedá. Půl roku po operaci začal trénovat s juniorským týmem v dánském Odense a v lednu 2022 ho vzal na zkoušku anglický Brentford. Dánský režisér byl tak výrazný, že mu pak nabídl smlouvu Manchester United.

Dánský záložník Christian Eriksen střílí gól Slovinsku.

Tam ve druhé sezoně už nenastupuje tak často

V reprezentaci zvládl po kolapsu už dvaadvacet zápasů, před jedenácti dny v přípravě proti Švédsku se prosadil právě na Parkenu v Kodani, v místech, které se mu stalo osudným.

A pálí dál. Tenhle turnaj si totiž bude užívat, pro něj je to náhrada ušlých zážitků. Navíc bez zbytečného tlaku, protože si před třemi lety uvědomil, že nic není důležitější než zdraví: „Jen si užívám, že vůbec můžu hrát.“