Pandemie přiškrtila kongresovou turistiku, je slabší než než před deseti lety

Plavky a nafukovací lehátko je stále mnohem častější obsah zavazadel než kravata a náhradní sako. Zatímco turismus se po covidu oklepal, byznysoví cestující jezdí na služební cesty a kongresy nadále méně než před pandemií. A to v obou směrech – jak pokud jde o počet lidí mířících do Česka, tak co se týče cest českých byznysmenů za hranice.