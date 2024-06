Charkov jako strategické eso. Už je zřejmé, proč ho Putin tolik chce dobýt

„Všude je to nebezpečné,“ řekl minulý týden jeden z Charkovanů britskému listu The Guardian. A účetní Lilija Jakovlevová si myslí, že to je proto, že ruský vůdce Vladimir Putin je rozhodnut zlomit vůli milionu obyvatel. „Chtějí udělat z Charkova šedou zónu, abychom tady nemohli žít a pracovat.“

Proč tohle město Putin tolik chce a nutí obyvatele k exodu? Nejde jen o prestiž a strategii: Charkov, v němž v současnosti žije tolik obyvatel jako v německém Mnichově, má zároveň symbolický, kulturní a ekonomický význam. Navíc je i důležitým dopravním uzlem.