Jak vzpomíná na Haška a proč mu vadí Ital na slovenské lavičce. Moravčík vypráví

Komu přesně?

Rozpolcený bych byl až ve chvíli, kdyby obě moje země nastupovaly proti sobě. Narodil jsem se v Československu a vždycky budu tvrdit, že se naše země nemusela dělit. To už nezměníme. Proto moje srdce patří oběma. Těším se na české zápasy, na slovenský proti Ukrajině vyrážím. Máme lístky do Düsseldorfu, osm lidí, bereme dvě auta. Zážitek z místa žádná televize nenahradí. Nicméně ke Slovákům mám své výhrady pořád.

Vím. Od začátku se vám nezdá, že máte za trenéra Itala.

Protože se to nehodí. Přijde mi to neslušné vůči mnoha slovenským a českým trenérům, kteří by v mých očích měli dostat přednost. My přece nejsme národ analfabetů, možná rozumíme fotbalu víc než Italové. Nezlobte se na mě, ale čím si nejvyšší funkci zasloužil Francesco Calzona?