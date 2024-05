Sestoupí Zlín, nebo někdo jiný? Baník s Boleslaví o poháry. A o co jde v Evropě?

O co se hraje v pěti elitních evropských soutěžích ANGLIE

finále Anglického poháru

sobota 16:00: Manchester City - Manchester United (ve Wembley)

Pokud vyhrají United, zajistí si účast v Evropské lize

Pokud vyhrají City, do Evropské ligy půjde Chelsea a o Konferenční ligu bude hrát Newcastle

Ligu mistrů mají jistou City, Arsenal, Liverpool a Aston Villa. Do Evropské ligy jde Tottenham. Sestupují Luton, Burnley a Sheffield United. Nováčky jsou Leicester s Ipswichem, o třetím se rozhodne v neděli. finále Championship o postup do Premier League

neděle 16:00: Leeds - Southampton (ve Wembley) NĚMECKO

finále Německého poháru

sobota 20:00: Kaiserslautern - Leverkusen (v Berlíně) odveta baráže o účast v bundeslize

pondělí 20:30: Düsseldorf - Bochum (první utkání 3:0) Účast v Lize mistrů si zajistily Leverkusen, Stuttgart, Bayern Mnichov, Lipsko a Dortmund, do Evropské ligy jde Frankfurt a o Konferenční ligu si zahraje Hoffenheim. Pokud Leverkusen vyhraje finále poháru, dojde k posunům: Hoffenheim do Evropské ligy a Heidenheim do play off o Konferenční ligu. ITÁLIE

38. kolo Serie A

Mezi Empoli, Udinese a Frosinone se rozhodne o třetím sestupujícím. Empoli musí vyhrát nad AS Řím, jinak padá společně se Sassuolem a Salernitanou. Pokud Empoli zvítězí, sestupující vzejde ze vzájemného duelu mezi Frosinone a Udinese. Frosinone bez ohledu na výsledek z Empoli stačí remíza. Udinese potřebuje k záchraně výhru, nebo zaváhání Empoli. Jistými nováčky v příští sezoně budou Parma a Como, o třetím se rozhoduje v play off: ve hře jsou Palermo, Benátky, Cremonese a Catanzaro. Juventus a Atalanta hrají ještě o 4. příčku, což však zajímá především Slavii. Pokud se na ni dostane Atalanta, slávisté o Ligu mistrů budou hrát až od 3. předkola. Juventus má dvoubodový náskok, ale před sebou už jen jedno utkání s Monzou. Čerstvého vítěze Evropské ligy vedle duelu s Turínem čeká příští neděli ještě dohrávka s Fiorentinou. Juventus, Atalanta, Inter, AC Milán a Boloňa budou hrát Ligu mistrů, AS Řím jde do Evropské ligy, k účasti v ní potřebuje Lazio bod, ohrozit ho může ještě Fiorentina, která nejhůř bude hrát o Konferenční ligu. Pokud Fiorentina příští týden ve finále Konferenční ligy porazí Olympiakos Pireus a v Serii A skončí osmá, místo v kvalifikaci o Konferenční ligu získá i devátý tým, což bude FC Turín, nebo Neapol. ŠPANĚLSKO

38. kolo La Ligy

Všechno už jasné: Real Madrid, Barcelona, Girona a Atlético Madrid budou hrát Ligu mistrů, Bilbao a Real Sociedad Evropskou ligu, Betis jde do play off o Konferenční ligu. Sestupují Cádiz, Granada a Almería. O postupujícím z druhé ligy se rozhodne v závěrečných dvou kolech a v baráži. FRANCIE

finále Francouzského poháru

sobota 21:00: Lyon - Paris St. Germain Liga má dohráno. Paris St. Germain, Monako a Brest si vybojovaly účast v Lize mistrů, Lille jde do kvalifikace. Nice a Lyon se kvalifikovaly do Evropské ligy, Lens bude hrát o Konferenční ligu. Sestupují Clermont-Ferrand a Lorient, Méty čeká baráž proti vítězi duelu St. Étienne - Rhodez. Od příští sezony jsou nováčky Auxerre a Angers.