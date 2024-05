Trenér Kováč skončí u fotbalistů Pardubic, potvrdil majitel klubu

Čtyřiačtyřicetiletý Kováč se ujal pardubického mužstva v září 2022, kdy opustil druholigové Táborsko. V obou sezonách dovedl Východočechy k záchraně, v té první se mu to povedlo v baráži s druholigovou Příbramí.

Tentokrát si Pardubice zajistily prvoligovou příslušnost kolo před koncem nadstavbové skupiny o záchranu, když v neděli doma porazily nováčka Karvinou 4:0. Kováč po zápase na tiskové konferenci nepřímo potvrdil, že tým po konci ročníku opustí.

Definitivně to v následném rozhovoru s novináři potvrdil autor hattricku Ladislav Krobot, podle něhož Kováč už před časem hráčům oznámil, že po sezoně skončí. Východočechy naposledy povede v sobotu na hřišti pražských Bohemians 1905.

„Trenér Kováč v Pardubicích končí. Odchází, ačkoliv jeho kontrakt byl platný do roku 2025. Součástí smlouvy byla totiž výstupní klauzule, která hovoří o tom, že za konkrétní částku může být aktivována. To se v minulých dnech ze strany jednoho ligového klubu stalo,“ řekl Pitter.

Předseda představenstva pardubického fotbalového klubu Vladimír Pitter.

O Kováčově odchodu se spekulovalo delší dobu. Podle médií by měl jít do Liberce, který opustil Luboš Kozel. „Osobně mě mrzí, jakým způsobem to probíhalo. Situaci totiž samozřejmě provázela velká mediální masáž. Tu kabina pochopitelně vnímala a podle mého se to odrazilo v určitém období i na výkonech,“ mínil Pitter.

„Na to reagovali sportovní ředitel Vít Zavřel se sportovním manažerem Martinem Shejbalem tím, že si s trenérem domluvili termín, do kterého jim měl sdělit, jak bude situaci řešit. Jakmile bylo jeho stanovisko dané, domluvili se s trenéry, že situaci oznámí kabině. Ta se tak ještě v průběhu základní části ligy dozvěděla, jaká je situace,“ uvedl jednapadesátiletý podnikatel.

Poté, co Kováč oznámil konec, začalo vedení řešit složení nového trenérského týmu. Spekuluje se, že na lavičku Pardubic by mohl usednout Jiří Saňák, jenž dnes oficiálně skončil v Olomouci, kterou dočasně vedl od února.

„Nebylo možné čekat na konec sezony, protože víme, že 17. června začne příprava na novou. Moc si přeji, aby nám tato změna přinesla další posun kupředu. Aby volba padla na realizační tým, který nás posune především po sportovní stránce, a tým bude svými výkony bavit fanoušky,“ řekl Pitter.

Příznivce ujistil, že záložník Michal Hlavatý není na odchodu. „Za mě by musela přijít unikátní nabídka, která by náš klub oslovila a žádná taková neleží na stole. Pak si umím představit, že bychom Michalovi v odchodu nebránili. Ale je pro nás, stejně jako Tomáš Solil, s nímž jsme nedávno prodloužili smlouvu, důležitým stavebním kamenem, a to nejen nyní, ale i směrem do budoucna. Není pro nás prioritní řešit jeho prodej,“ podotkl předseda klubového představenstva.