Fotbalisté Dynama zvažují, že nezahájí přípravu, pokud nedostanou výplaty

Březnová. Takový přívlastek má poslední výplata, kterou českobudějovičtí fotbalisté a jejich realizační tým obdrželi. To si v půlce června neužijete moc příjemnou dovolenou, která týmu končí ve středu. Ve čtvrtek by se prvoligový celek měl sejít na Střeleckém ostrově znovu k zahájení přípravy na nový ročník.

Jenže co se bude dít na prvním srazu, to je otázkou. Jisté je, že to nebude fajn dopoledne. Protože hráči marně čekají na své peníze a nemají ani žádané informace, zvažují, že úvodní trénink neabsolvují. „Nevylučuji to, kdo ví. Všechno je možné,“ přemítá Zdeněk Ondrášek.

Holohlavý útočník s přezdívkou „Kobra“ je nejzkušenějším mužem v českobudějovické kabině a odchovancem, který pro klub dýchá a bojuje za něj nejen na hřišti. Právě on nejvíc komunikuje s majitelem Vladimírem Koubkem. Odpovědí se mu však nedostává. „Se šéfem se snažím mluvit skoro každý den. Jako nejstarší hovořím za celou kabinu, ale dostávám jen vysvětlení, že se stále čeká,“ zlobí se.

K začátku června měl mít tým vyplacenou dubnovou výplatu. Už to samo o sobě je specifický systém, což je ale věcí klubu. Nicméně za necelé dva týdny by se hráčům a realizačnímu týmu na účty mělo připsat ohodnocení za květen. „Nemáme ani žádný příslib. Zažil jsem podobnou situaci v Polsku a i tam jsem je dokázal naučit, že komunikace je nedůležitější. Obzvlášť v takových případech. Nikomu to není příjemné, kluky to znervózňuje,“ přidává 35letý útočník.

I přes rozdílnou výši kontraktů je v principu zpoždění peněz pro všechny stejné. „Řada kluků má rodiny, malé děti. Situace není dobrá. Může se stát, že se peníze zpozdí, ale vždy jsem říkal, že před Vánoci a před dovolenou je to nejhorší,“ naznačuje.

Ondrášek se snaží zjišťovat informace od klubu, uklidňovat spoluhráče, aby se soustředili jen na fotbal. „Klukům opakuji, ať jsou hlavně sami nachystaní na přípravu. Všichni milujeme fotbal a chceme ho hrát s čistou hlavou. Proto potřebujeme vědět cíl a plán klubu. Nesmíme se strachovat co bude za týden, za měsíc. Ve čtvrtek se sejdeme a budeme to chtít řešit,“ má jasno.

S kým budou první ligu hrát?

České Budějovice se po strastiplné sezoně zachránily v první lize až po baráži s Táborskem. Ani dílčí sportovní úspěch však starosti neutlumil. Naopak. Hráči jsou naštvaní a smutní i proto, že se nepříjemná situace s opožděnými výplatami opakuje. Na „cinknutí“ příchozí platby na jejich bankovních účtech čekají marně. Majitel Koubek na dotazy iDNES.cz zatím nereagoval.

Pak je tu další potíž – s kým bude Dynamo vůbec první ligu v příští sezoně hrát? V klubu skončilo prozatím hostování pětice fotbalistů – Wale Musa Alli, Florent Poulolo, Viktor Sliacky, Matej Madleňák a Uroš Lazič.

Do Polska zamířil záložník Patrik Hellebrand, k B týmu se po konci smlouvy jako kouč přesunul Martin Sladký a nový tým bude mít i stoper Martin Králik a nejspíš také brankář Dávid Šípoš. A to nemusí být vše. Další kluby cítí šanci na hráče, kteří jsou na jihu Čech rozmrzelí a kvalitu mají.

Dění v klubu a informace z něj proudící rozhodně nejsou velkým lákadlem pro případné nové posily. „Odešlo hodně důležitých hráčů ze základní sestavy. Když klub nebude mít plán a budoucnost, tak se pak nevidím, že sem nikdo nebude chtít. Znám to z vlastní zkušenosti. Sám toho tedy moc nečtu, ale stejně všechno vím. Když někam jdete, tak se vždy zeptáte, jak to tam funguje,“ svěřuje se Ondrášek.

Sám zkušený útočník bezprostředně po zvládnuté baráži s Táborskem nevěděl, jestli o něj Dynamo bude stát i nadále. Kontrakt však na jeden rok ještě má. „Teď řešíme jen výplaty a budoucnost. Smlouvu mám, tak asi zůstanu. Ale uvidí se, co se bude dít. Jako tým jsme se snažili dozvědět, jaký má šéf plán, co bude s Dynamem dál. Většina z nás tu má srdce a chceme vědět, co bude dál. Takhle nás drží nejistota, protože špatných věcí bylo za poslední rok až moc,“ uzavírá.