Tlak je velký, ale my nechceme být průměrní, říká liberecký trenér Kováč

Smělé plány na návrat na špici ligy, sny o Lize mistrů, bombastické představování nového trenéra i hráčů. Liberec pod vedením nového majitele Ondřeje Kanii zbrojí na další sezonu ve velkém stylu a vyvolává u fanoušků velká očekávání.

„Vím, jaké je české prostředí a že někteří lidé budou čekat na každou naši chybu, ale to je normální. Nechceme být průměrní, a kdo neumí pracovat s tlakem, tak průměrný je. My chceme být dobří,“ řekl trenér Kováč po prvním tréninku s Libercem na startu letní přípravy.

Nemusíte majitele Kaniu trochu krotit ve velkých slovech? Mluví například o Lize mistrů...

Samozřejmě nás dal pod tlak. Na druhou stranu tlak potřebuješ, abys byl lepší a lepší. Myslím, že od toho je ředitel Honza Nezmar, aby to všechno s Ondrou řídil. Moje práce je, aby byl tým dobře vyladěný a přichystaný na sezonu. Cesta může být trnitá, ale my jsme na to připraveni. Věříme, že v Liberci vytvoříme takové podmínky, aby se nám tady všem dařilo. A stejně platí, že prezentace může být jakákoli, ale vždycky je to o výsledku.

Takže se neobáváte, že se vám současné sebevědomé proklamace můžou vrátit?

Když přišel do Sparty trenér Priske, každý se mu na začátku smál. Teď nás vůbec neporovnávám se Spartou, ale mluvím obecně o tom, jak je nastavené prostředí. Jako hráč jsem v zahraničí zažil, že všichni jsou pozitivní a věří si. Vím, že ne všichni nám budou přát, ale s tím počítáme.

Zažil jste někdy tak velkou mediální prezentaci, jako teď v Liberci? Třeba jako hráč v zahraničních klubech?

Musím říct, že ne, ani když jsem hrál ve Švýcarsku, Anglii nebo Rusku. Ale je to určitě pěkné přivítání i pro hráče - s Ještědem a novým klubovým logem. Má to svůj příběh a mně se to jednoznačně líbí. Hodně lidí mi říká, že je to takové moc „na veliko“, ale je to hezké.

Berete Liberec jako příležitost ukázat, že už nejste začínající trenér?

Trénuju tři roky. V Pardubicích jsme hráli s nejmladším týmem, nebylo to jednoduché. Když jsme tam přišli, situace byla tristní. Bereme jako úspěch, že jsme se dvakrát zachránili. Myslím, že jsme dokázali některé hráče i zlepšit. Teď už tlak na výsledky bude mnohem vyšší, ale strašně se na to těším. Chtěl bych jednou zažít zase hezkou sezonu. Jako trenér jsem nezažil, že bych hrál nahoře, ale jako hráč jsem zažil i tituly, takže vím, jak se pracuje na úplně druhé straně tabulky.

Co vás vlastně nejvíc oslovilo, že jste libereckou nabídku přijal?

Určitě nová vize klubu a lidi, kteří mě můžou posunout dál. Hlavně Honza Nezmar, který je podle mě vynikající ředitel. V době, kdy jsem tu nabídku dostal, jsme hráli s Pardubicemi o záchranu a nebylo to lehké období, ale neváhal jsem ani vteřinku. Samozřejmě víme, že trenér Kozel tady v Liberci udělal skvělou práci a musel po třech letech skončit, ale takový je fotbal. My můžeme být rádi, že tady jsme.

Liberec zatím získal dva nováčky do sestavy: záložníka Ichu ze Slavie a obránce Koželuha z Plzně. Jak jste s tímhle posílením spokojený?

Moc, jsou to kluci, kteří jsou základními kameny reprezentace do 21 let. Máru Ichu známe dva roky z Pardubic, má obrovský prostor pro zlepšení a vynikající charakter. Od Pepy Koželuha očekáváme vysokou intenzitu hry, kterou chceme do libereckého týmu dodat.

Trenér Radoslav Kováč na prvním tréninku libereckých fotbalistů

Mluví se i o dalších vyhlédnutých hráčích z Pardubic: záložníkovi Hlavatém a brankáři Kinském. Jak blízko je jejich příchod pod Ještěd?

Takové hráče by do týmu chtěl asi každý trenér, protože mají svoji kvalitu. Uvidíme. Podepsaní ještě nejsou, nějaká jednání se vedou, ale je to pořád strašně daleko.

Jak se těšíte na první vystoupení české reprezentace na Euru proti Portugalsku?

Moc. Budu klukům přát, ať udělají dobrý výsledek. Nebudeme si nic nalhávat, favorit je asi Portugalsko, ale trenéři ho určitě dobře přečetli a nachystali tým minimálně na remízu.