Nejsledovanější zlomený nos na světě. Kdy se vrátí Mbappé? ptají se Francouzi

Želvák Michelangelo, postavička z animovaného seriálu o spravedlivých želvích mutantech.

„Celej ty. Vypadáš stejně,“ dobíral si ho zpoza rohu klubový kapitán Thiago Silva, který to zpunktoval. No vážně, ten lehce rozpláclý nos, zakulacená tvář, ostýchavé oči.

Jenže teď jde sranda stranou, protože ten nejdůležitější francouzský nos je zlomený.

I prezident Macron se zajímá, kdy a jestli vůbec se Mbappé vrátí. Je přece v národním zájmu, aby pro Francii vystřílel evropský titul.

„Vyhrál jsem mistrovství světa. Vyhrál jsem Ligu národů. Jen Euro mi chybí, abych s reprezentací dobyl všechno. Musím přiznat, že nic jiného mě nezajímá. Chci, aby na nás byla země pyšná,“ prohlásil skvělou angličtinou při rozhovoru pro CNN.

Jenže to bylo pár dní před turnajem, který sice pro Francii začal vydřeným vítězstvím 1:0 nad Rakouskem, ale taky velkým malérem. Jeden z favoritů ztratil svůj talisman. Mbappé je dokonalá verze moderní hvězdy. Fantastický útočník, možná nejrychlejší ze všech. Mistr gólů. V pětadvaceti kapitán národního týmu.

Když těsně před šampionátem oznámil, že po dlouhých průtazích opravdu přestupuje z Paříže do Realu Madrid, nejslavnějšímu klubu světa v mžiku zkolabovaly webové stránky. V pondělí večer dost možná kolabovali fanoušci Francie, když viděli Mbappého, jak odchází ze hřiště se zakrváceným bílým dresem, z nosu mu pořád crčela krev. Stačil jeden výskok, při kterém pár minut před koncem narazil nosem do ramene rakouského stopera Dansa, a nastalo zděšení.

„Dobré to není, ale naštěstí nebude potřeba operace,“ lehce si oddechl trenér Didier Deschamps.

No jo, ale co vlastně bude potřeba? Zlomený nos se hojí nejméně čtyři týdny a to už bude po turnaji. Jisté je, že se Mbappému vyrábí speciální karbonová maska, která ho ochrání. Ještě v noci, když se vracel z nemocnice v Düsseldorfu, kanonýr oslovil své fanoušky na sociálních sítích, aby mu nějaký chránič navrhli. Jistě tušíte, že to od něj byl vtip, ale ujal se. Nicméně to neřeší Mbappého problém. Že by nastoupil v pátek proti Nizozemsku? To je prakticky vyloučené. Tak za týden proti Polsku?

Francouzský útočník Kylian Mbappé se drží za zlomený nos v zápase s Rakouskem. Zraněný útočník Francie Kylian Mbappé.

Dá se předpokládat, že odteď bude Mbappého nos nejsledovanějším tématem turnaje. Minimálně pro Francii tutově.

Je to přirozené, protože mužstvo je na něm vyloženě závislé. Kdyby nemohl hrát, týmové naděje rázem klesnou. Sportovní historie zná takových případů daleko víc. Jen si vzpomeňte na Jágrův malíček na mistrovství světa 2005. Vyhráli by čeští hokejisté, kdyby se hvězdný útočník nevrátil se speciální dlahou? Těžko. Brazilský fantom Neymar se vrátit nemohl, protože mu na fotbalovém šampionátu 2014 kopancem zlomili bederní obratel. Brazílie z toho byla v takovém šoku, že ji Němci v semifinále zmasakrovali 7:1. Anebo dřívější brazilský kouzelník Ronaldo, jenž byl schopný projít jakoukoli obranou, před světovým finále 1998 zkolaboval, měl dokonce pěnu u pusy. Nakonec si dupnul, aby ho trenér vrátil do sestavy. Tým byl ze všeho úplně vedle a propadl.

Dvakrát na ztrátu klíčové osobnosti doplatili také Češi. Možná si vybavíte léto 2006, kdy snad nebyl den, aby nezazněly otázky: Už je Barošovi líp? Stihne aspoň nějaký zápas na mistrovství světa?

Bolavé chodidlo pustilo útočníka jen do posledního a na půl plynu. Jeho energii nahradit nešlo a jelo se domů po skupině. Podobný příběh napsalo Euro 2016, kdy ze druhého utkání odkulhal režisér Rosický s natrženým stehenním svalem. Ani za něj nebyla náhrada.

Zato Dánové se na posledním Euru obdivuhodně zvedli a hráli za kapitána Eriksena, kterého během prvního utkání museli oživovat přímo na hřišti. Jejich statečný boj skončil až v semifinále.

Francouzský kapitán Kylian Mbappé a jeho srážka s rakouským obráncem Kevinem Dansem.

Co asi čeká Francii bez Mbappého? A jak dlouho vlastně bude bez Mbappého?

„Čeká se na to, až se lékaři rozhodnou, co dál. Každopádně zprávy jsou docela uklidňující,“ pravil šéf francouzského svazu Philippe Diallo, když se mužstvo vrátilo na svou základnu v Paderbornu.

Takže čekání na další zprávy pokračuje, což se v příštích dnech rozhodně nezmění. Hlavní roli bude mít Michelangelův nos.