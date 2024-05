ONLINE: Kdo sestoupí z ligy? Zlín hostí Bohemku, Pardubice hrají s Karvinou

Také Jihočeši hostí už zachráněný tým, hrají proti Jablonci. Nováček soutěže z Karviné bojuje v Pardubicích, na které ztrácí pět bodů. Východočechům stačí k udržení se v soutěži remíza.

Do druhé ligy přímo sestoupí jen nejhorší celek, mužstva na 14. a a 15. pozici čeká baráž.

„Situaci máme stále ve svých rukou, ale je to horší v tom, že jsme stále poslední a zápasy ubývají. Musíme prostě dvakrát vyhrát, což by nám zajistilo baráž. Jako první stojí v cestě Bohemians, kteří už mají záchranu jistou, ale s tím nemůžeme kalkulovat. To by mohlo být zrádné,“ řekl zlínský trenér Bronislav Červenka.