POHLED: Případ Sadílek. Malér, který se profíkům stát nesmí. Zabolí celou repre

Když Michal Sadílek se slzami v očích, bolestí v duši a sedmdesáti stehy na holeni mizel z rakouského soustředění, sen o fotbalovém Euru byl na cucky. Zrovna jeho, akurátního poctivce, na něhož bývá spolehnutí, to musí extra trápit.

Jenže kauzu kolem výkonného záložníka Sadílka bychom měli vnímat v širších souvislostech. Tady přece nejde jen o to, že se pracant z Twente Enschede rozštípal při riskantní jízdě na tříkolce z vrcholku dvoutisícové hory.

Neuškodil jen sám sobě.

A nebyl ani sám, kdo chyboval.

To se může nový štáb kolem trenéra Ivana Haška stokrát dušovat, že disciplína je na prvním místě. Že trapné momenty, jako byla listopadová opilecká aféra Belmondo, se už nebudou opakovat. Že se povedlo nastavit pravidla, přes která nejede vlak.

Ale věřte tomu, když se pak v oficiálním vyjádření dočtete, že se „nehoda stala v hráčově volném čase, který mohl využít dle svého uvážení“.

Jak si tuhle větu vyložit? Třeba tak, že Sadílek klidně mohl skákat padákem, létat na rogalu, sjíždět divokou řeku nebo hopsat na obřích skokáncích na sjezdovém kole, což jsou všechno lákadla, která okolí Schladmingu nabízí turistům, odvážlivcům a jednodenním kaskadérům?

Pokud jsou pravidla nastavená tak volně, že si hráči ve volném čase mohou dělat co chtějí, pak se toho zjevně od časů Belmonda zas tak moc nezměnilo.

Ne že by snad nebyl žádný rozdíl mezi alkoholovým večírkem na diskotéce dva dny před stěžejním kvalifikačním zápasem a drncáním na tříkolce, kterého se kromě Sadílka účastnili ještě obránci Jurásek a Krejčí. Ale že by se měla tahle eskapáda přejít bez mrknutí oka? Páni, to snad ne!

Vždyť národnímu týmu z vteřiny na vteřinu vypadly plíce. Sám trenér Hašek zalitoval, že tým přišel o turbo vysavač, čili o dříče, se kterým počítal do základu. A posmutněle dodal, že spoluhráči měli slzy v očích, když Sadílek rakouský kemp opouštěl. Jenže vedle lítosti by to chtělo také jasně říct, že to, co se na strmém svahu hory Planai odehrálo, byl úlet a vrchol nezodpovědnosti.

Místo toho následovalo mlžení, že se nehoda stala při obyčejné vyjížďce na kole, což byla první verze. Z původní tržné rány se vyklubal masivní problém.

Hašek a spol. přece musí cítit, že to je úplně špatně. Že pokud hráči vyvedou evidentní hloupost, není na místě je omlouvat a litovat, ale spíš bouchnout do stolu. I veřejně: aby nevznikl dojem, že se hloupé nápady s fatálními důsledky tolerují nebo snad dokonce zametají pod koberec.

Přesně tak to teď bohužel působí.

Jak by asi reagovala Sparta, kdyby se jí z volného reprezentačního dne vrátil kapitán Krejčí s rozbitou tříkolkou a dírou v noze? Vzor profíků, srdcař a charakter, jak o něm v klubu hovoří. A potenciální zboží za 300 milionů korun, o které se přetahují španělské týmy.

Ve smlouvách s kluby přece bývá zakotveno, že hráči jsou povinni se vyhnout riskantním sportům: v zimě vynechávej sjezdové lyže, v létě nesedej na motorku! Tak proč se přihodí takový exces týden před mistrovstvím Evropy? Samozřejmě nemůžete házet všechny do jednoho pytle, ale někteří mladí pánové bývají lehkovážní. Jakmile trochu povolíte, sami se neuhlídají a vyvedou pitomost. Tohle pitomost byla a může na to doplatit celá reprezentace.

Už v pondělí večer proti Severní Makedonii musí hledat nové turbo do středu zálohy. Pochopitelně neměla připravené varianty, že se Euro odehraje bez Sadílka. Ke všemu to popudilo fanoušky, kteří věřili, že Hašek a spol. zavedou ordnung. Na hřišti ano, národním tým zatím vyhrál pod novým velením všechny tři zkušební souboje. Ale co se zkusit ukáznit taky ve věcech, které s kopáním do míče na první pohled až tolik nesouvisejí? To by přece měl být základ.