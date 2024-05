ONLINE: V boji o záchranu Zlín hraje s Budějovicemi, Karviná na Bohemians

Je takřka jisté, že vedle Bohemians uhájí prvoligovou příslušnost Jablonec i Pardubice, které mají před Českými Budějovicemi sedmibodový náskok a před Karvinou i Zlínem dokonce osmibodový. Zbývají tři kola do konce.

Pikantní tak je, že když si Jablonec a Pardubice body rozdělí, k jisté záchraně by to mělo stačit oběma. Jen výhra Budějovic ve Zlíně by to mohla narušit.