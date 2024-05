Je to kudla do zad, kritizoval kouč Zlína výkon dvou hráčů v záchranářské řeži

Karviná 29 bodů, České Budějovice 28 bodů, Zlín 27 bodů.

Poslední tři týmy se dvě kola před koncem nadstavby seřadily v jednobodovém rozestupu. Už v neděli si může Zlín vytáhnout černého Petra, pokud mu soupeři utečou.

„Naše situace se zhoršila Ubývají nám zápasy. Je to obrovská výzva,“ vnímá zlínský trenér Bronislav Červenka kritický stav.

Jeho výběr hostí Bohemians, České Budějovice přivítají už zachráněný Jablonec, Karviná jede do Pardubic, které potřebují k jistotě záchrany bod.

„Máme to ve svých rukou. Doma si věříme, jsme silní. Věřím, že to zvládneme a pak se rozhodne v Karviné,“ zmínil budějovický trenér Jiří Lerch vzájemný duel v posledním kole. Zlín končí v Jablonci, kde před patnácti lety naposledy sestoupil.

„Víme, že budeme potřebovat vyhrát oba zápasy,“ nedělá si iluze Žák stejně jako Lerch.

„Ani ne,“ reagoval hostující kouč na dotaz, zda ho překvapilo vítězství Karviné v Ďolíčku. „Nejsem naivní, ve fotbale jsem nějakou dobu, leccos jsme zažil. Nikdo nám nepomůže.“

Zlín svazovala dlouho nervozita, odvázal až se po trojitém střídání, když už odvážnější hosté od 52. minuty a hlavičce Tranzisky vedli. Za deset minut Žák srovnal, domácí ale zastavilo v rozletu sporné vyloučení Schánělce po intervenci videorozhodčího Zelinky. Zlínský útočník se snažil vysmeknout nohu ze sevření Tranzisky a přitom ho zasáhl nechtěně do rozkroku.

„Viděl jsem to zblízka, nesmysl, byla to nešťastná náhoda,“ zastával se Schánělce spoluhráč Žák.

Oslabení otupilo tlak Zlína, který byl ale paradoxně v desíti aktivnější, najednou se bály Budějovice, při hlavičce Slončíka je zachránilo břevno, domácí měli i další šance. Hosté zahrozili jen tečovanou ránou Alliho do tyče.

„Podvědomě jsme se začali obávat o výsledek, hráči mají v hlavách, že venku dlouho nevyhráli,“ podotkl Lerch. Prvního vítězství na cizích stadionech se Jihočeši v této sezoně nedočkali ani na sedmnáctý pokus. Z moravské Letné si ale odvezli v součtu možná dva klíčové body.

Nespokojený trenér Zlína Bronislav Červenka.

Zlín ztratil ve čtvrtek nejen dva body, ale také tři hráče. Kromě Schánělce ještě Slončíka s Fantišem, kteří budou v neděli stát kvůli žlutým kartám.

„Máme dost hráčů, musíme je nahradit,“ pronesl Červenka.

Sám si vyčítal, že netrefil sestavu na dvou postech. „Jestli mi někdo bude něco tvrdit v kabině a pak to na hřišti nedá, nebudu to tolerovat. Odpustím nekvalitu, když se něco nepodaří, ale tohle ne. Je to kudla do zad,“ kritizoval Červenka a ačkoliv jména lajdáků nezmínil, jeho slova zjevně mířila na španělského záložníka Gonzáleze s nigerijským útočníkem Ikugarem.