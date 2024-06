Euro a přestup? Krejčí jednal s Gironou, píší Španělé. Zadostiučinění, říká stoper

O dalším vývoji v přestupovém jednání informoval španělský novinář Matteo Moretto. Ve svém příspěvku na sociální síti X také nadhazuje částku, kterou za svého lídra Sparta inkasuje. Společně s bonusy by měl český mistr dostat kolem dvanácti milionů eur (asi 300 milionů korun).

„Sparta je továrna na sny a já jsem si v ní mohl splnit vše, po čem jsem toužil,“ naťukal nedávno Krejčí pod příspěvek na svém instagramu. Když střídal v posledním utkání s Plzní, v očích měl slzy a aplaudujícím fanouškům vytrvale mával.

Matteo Moretto @MatteMoretto Actualización Ladislav Krejčí.



El Girona sigue en ello y está en la pole. La salida de Aleix García rumbo al Bayer (15M€) puede acelerar la negociación entre las partes.



En los últimos días el Betis ha presentado una oferta por él y ha sido rechazada.



El jugador ya se ha… https://t.co/5CxCpm40LP https://t.co/CqoctslAmr oblíbit odpovědět

Kouč Brian Priske pak sice naznačoval, že zatím nic není hotové a Krejčí je stále sparťanským kapitánem, postupně se ale zdá, že stoper po pěti sezonách skutečně Spartu opustí a vykročí za svým prvním zahraničním angažmá.

„Ve fotbale nikdy nevíte, co se stane. Dokud se něco oficiálně neoznámí, tak je pořád náš kapitán,“ přesvědčoval Priske.

Podle španělských zdrojů už měl ale Krejčí dokonce odsouhlasit podmínky smlouvy. Některé ale pořád neopomíjejí ani nabídky Betisu Sevilla, s nímž se Sparta na podzim utkala ve skupině Evropské ligy.

Sparťanský kapitán je aktuálně na reprezentačním soustředění v rakouském Schladmingu, kde se s výběrem kouče Ivana Haška připravuje na kontinentální šampionát v Německu.

„Vnímám, že o mě zájem je, za což jsem rád. Když někdo projeví zájem o vaše služby, je to nějaké zadostiučinění vaší práce,“ promluvil v tréninkovém komplexu před kamerami ČT Sport.

David Jurásek (vlevo) a Ladislav Krejčí nastupují do autobusu, který fotbalové reprezentanty vezl na soustředění před mistrovstvím Evropy.

Kolem Krejčího sonduje Girona dlouhodobě, už v zimě se objevily první spekulace o jeho odchodu spojené s tím, že se obránce ve Španělsku léčil.

Loni Spartě pomohl získat mistrovský titul po devíti letech. Teď s ní vyhrál double, navíc možnost nastoupit v základní fázi Ligy mistrů je pro něj jistě lákavá.

Podobně jako v případě možného odchodu kouče Priskeho má teď hlavní slovo Sparta. Její kapitán má platnou smlouvu, jakmile na Letnou přijde nabídka, musejí se nejprve dohodnout kluby. Až poté mohou jednání pokračovat.

Vzhledem k blížícímu se Euru je všechno o něco komplikovanější. A to navzdory tomu, že katalánský server El Nacional má jasno: „Přestup je prakticky hotový.“

K tomu by ale Krejčí nejdřív potřeboval do Španělska odcestovat, smlouvu podepsat a podstoupit zdravotní prohlídku. Jistě, to může klidně nastat i během turnaje. Každopádně hotovo ještě není.

Krejčí do Sparty přišel ve dvaceti letech z Brna. Postupně získal místo v základní sestavě i kapitánskou pásku. Ve třiadvaceti jako jeden z nejmladších v historii klubu. Jen Tomáš Sivok, současný manažer týmu, ji měl dřív.

Kromě přestupu má teď Krejčí v hlavě primárně evropský šampionát. „Užít si to určitě nejdeme. Atmosféru jo, ale do zápasů půjdeme určitě vždy s tím, že je budeme chtít vyhrát. Když tak budou nastavení všichni a bude se to dařit až do konce, tak to bude směřovat jen k jednomu cíli.“