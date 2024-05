To už je na psychologa! láteřil Veselý. Po porážce s Karvinou se styděl i omlouval

Přitom v první půli Bohemians, kteří už mají jistou záchranu, dominovali. Matoušek přetavil Fleišmanovu chybnou rozehrávku v úvodní gól, Ristovski trefil břevno, hosté se prakticky k ničemu nedostali a zdálo se, že je pouze otázkou času, než inkasují další branky. Jenže nakonec si odvážejí všechny tři body.

„Vůbec jsem nepochopil náš vstup do druhé půle, bylo to katastrofální. Chci se za náš výkon omluvit fanouškům, mě to taky strašně štve. Nemám pro to vysvětlení ani pochopení,“ pravil rozmrzelý Veselý.

Co se po změně stran stalo?

„Pokud si necháte dát dva hloupé góly, tak to soupeře vždycky nakopne. Já jsem navíc vnímal, že Karviná hraje dobře a měla v posledních utkáních i trochu smůlu, takže se jí to proti nám vrátilo. Ale musíme chyby hledat u nás.

Už jste nějaké našel?

Předně z toho tlaku, co jsme měli v první půli, musíme dát víc než jeden gól. Pak s námi nesmí otřást, že rychle inkasujeme. Je to stejné jako v úvodu zápasu s Jabloncem, to už je na psychologa, tohle není normální. Hráči nemají důvod být pod tlakem. Můžeme se bavit ještě o větru, ale na to hráči musí být připravení a počítat s tím, že každý nákop může způsobit problém. A my hned první gól dostaneme po odkopu, který se nám kvůli větru vrátil.

V základní sestavě jste udělal několik změn. Co vám porážka o stavu mužstva řekla?

Máme několik zraněných hráčů, nechtěli jsme riskovat, ale hlavně jsme chtěli dát prostor hráčům, kteří tolik nehrají. U některých zvažujeme, jestli tady v příští sezoně budou, nebo ne, a ta jejich reakce moc dobrá nebyla. Pro některé z nich to třeba bude mít důsledky vzhledem k příští sezoně.

Jak se postavíte ke zbývajícím dvěma zápasům?

Pořád stejně. Výkony jako v druhém poločase jednoduše nemůžeme podávat, zítra na tréninku budu od mužstva chtít slyšet vysvětlení. Není možné podat dva takhle rozdílné výkony. Kdyby byl soupeř lepší, nebo kdybychom po těch obdržených gólech nepřestali hrát, tak by hráči měli moji podporu, ale takhle ji mít nemůžou. Po dlouhé době jsem se za výkon svého mužstva styděl. Nevím, jak to vnímají hráči, ale můj názor slyšeli a určitě jim ho ještě zopakuju.