Budějovické počty: Výhra je jistota baráže. Co bude rozhodovat?

MF DNES přináší pohled a rozbor pěti bodů, které v sobotním podvečeru mohou rozhodovat.

1. Výchozí pozice

Barážovou čtrnáctou a patnáctou pozici drží Karviná a Budějovice, mají shodně 29 bodů. Poslední tým přímo sestoupí. Aktuálně je jím Zlín, který ztrácí dva body. Při jejich rovnosti je prvním kritériem počet bodů po základní části a ten měli Jihočeši o jediný bod nižší než oba soupeři. Pokud by tedy zápas ve Slezsku skončil remízou a Zlín uspěl v Jablonci, srovnaly by se všechny tři celky na 30 bodech. Jenže dolů by šlo Dynamo.

„Je důležité, že to mají ve svých rukou a nemusí koukat na soupeře,“ myslí si bývalý českobudějovický obránce a později také sportovní manažer Tomáš Sivok.

„Bude to těžké. Přes baráž věřím, že mají kluci dobrou šanci se zachránit. Ale potřebují se tam dostat,“ ví Jan Podroužek, který v Dynamu na stejné pozici Sivoka vystřídal. V klubu vydržel půl roku.

2. Motivace

Bohemians s Jabloncem se ve skupině o udržení rychle zachránili, ale jejich zápasy s ohroženými celky jsou dál velmi důležité. Pražané nejprve doma překvapivě ztratili s Karvinou, pak naopak vyhráli ve Zlíně. Severočeši naposledy přijeli do Budějovic hodně motivovaní a podle slov trenéra Radoslava Látala tomu tak bude i v posledním kole. „Budeme hrát stejně. Fanouškům za nepovedenou sezonu něco dlužíme,“ zdůrazňuje.

Poslední kola však bývají ošidná a spoléhání se na zaváhání soupeře se nemusí vyplatit. „Budeme sledovat, kolik to bude v Jablonci. Ale jinak se soustředíme na sebe. Do Karviné pojedeme vyhrát,“ ujišťuje budějovický trenér Jiří Lerch.

„Sportovně si myslím, že je na tom nejhůř Zlín. Soudím podle posledních výsledků i tabulky. Ale když Jablonec pořádně nezabere, tak musí Dynamo vyhrát, jinak je po něm,“ přemítá Podroužek.

3. Tlak

V posledních zápasech je patrná nervozita. Přiznávají ji hráči i trenéři. Rozhodující utkání doslova o život, to spadá ještě do náročnější kategorie. „Každý bude v křeči. Roli bude hrát taktika, čekám hodně opatrné utkání s vyčkáváním na chybu soupeře. Budějovice v Karviné naposledy prohrály 1:2, když vedly, pak dostaly zbytečný gól a v 90. minutě proti nim pískl rozhodčí za mě nesmyslnou penaltu,“ vzpomíná Podroužek na jarní duel.

Českobudějovický obránce Lukáš Havel (vlevo) ve vzdušném souboji s Jakubem Martincem z Jablonce

Tomáš Sivok dnes působí jako manažer A týmu mistrovské Sparty. V kariéře také zažil podobně zásadní zápasy. „Není to nic příjemného. Vždy jsem říkal, že je snazší hrát o titul než o záchranu. Dynamo mohlo být už dávno v baráži. Chce hrát fotbal, tým je semknutý. Ale dostává řadu zbytečných branek. I tak věřím, že to zvládne,“ tvrdí.

Těžko soudit, kdo je na tom lépe psychicky. Dynamo se sráží samo, Zlín nevyhrál měsíc a půl, Karviná dostala čtyři góly v Pardubicích.

4. Volba správné sestavy

Jde o všechno. Trenéři musejí ukázat na odolné a vítězné typy, které unesou tíhu utkání. I k tomu by měla pomoci soudržnost budějovické kabiny. Na druhou stranu, v úzkém kádru nemají Lerch s asistentem Jiřím Kladrubským tolik na výběr. „Vsadili jsme na dvanáct třináct hráčů, kterým věříme, i když toho mají hodně. Důležité je, že nikdo nedostal čtvrtou nebo osmou žlutou kartu,“ dodává Lerch.

Českobudějovický obránce Vincent Trummer slaví gól svého týmu v utkání proti Jablonci.

Nikdo se nevykartoval ani konkurentům, naopak se jim někteří hráči vrátí. „Líbí se mi, jak budějovičtí hráči bojují a záleží jim na tom. Mrzet je musí některé zbytečné ztráty, kdy na ně doléhá psychika a to, co se děje v klubu,“ tuší Podroužek.

Podobně to vidí i Sivok. „Dynamo sice celý rok nevyhrálo venku, ale každá série jednou končí. Je třeba mít i kus štěstí, ale Karviná určitě nemá lepší tým,“ srovnává.

5. Jasný favorit v baráži

Ligové týmy v baráži vždy zvládly zachránit nejvyšší soutěž. Ve dvojzápase hraném pohárovým systémem jejich vyzyvatelé nezískali byť jediný dílčí zápas. A nejinak by tomu mělo být i letos, kdy ze druhé ligy číhá Táborsko a Vyškov.

„Přes jakoukoliv dvojici z první ligy to pro ně bude neprůstřelné,“ tvrdí Podroužek.

V ligových týmech vidí jasné favority i Sivok. „Rozdíl mezi soutěžemi je velký. Myslím, že v baráži to kluby z první ligy uhrají,“ říká.