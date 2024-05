Budějovice odmítly záchranu. Jsme na tom lépe než Zlín, vnímá kouč Dynama

Přitom všechno šlo podle budějovického plánu. Jihočeši ustáli územní převahu soupeře a v rozmezí 33. a 36. minuty dvakrát udeřili z podobných akcí. Kolmá přihrávka za obranu od záložníků Hellebranda a Suchana a úspěšní zakončovatelé pozicí útočníci Ondrášek s Tranziskou.

„Věděli jsme, že soupeř nepřijede odevzdaný. V úvodu nás trochu zaskočil rozestavením, ale velké šance neměl. My pak dvě možnosti proměnili,“ komentoval budějovický kouč Jiří Lerch.

Jenže nedůsledné bránění záhy stálo Dynamo náskok a hosté do poločasu vyrovnali po brankách Náprstka a Kratochvíla. „To je naše už tradiční jarní bolest. Necháme si dát lehké a hloupé branky, které nám to zkomplikovaly. Na hráče je tlak a tohle jim nepřidá,“ ví Lerch.

Po pauze se černobílí tlačili za rozhodnutím, měli několik velkých šancí, ale neskórovali. Vyhrát však mohl i soupeř, gól Náprstka neplatil pro ofsajd.

Jihočeši si tak zkomplikovali cestu do baráže. V posledním kole míří do Karviné, která má stejně bodů. K jistotě vyhnutí se poslednímu místu jim však nestačí bod, ale musejí vyhrát, což se jim celou sezonu venku nepovedlo.

„Cítíme se zklamaní, protože jsme mohli splnit náš cíl a vyhnout se sestupu. Ale pořád jsme na tom kvalitou i psychicky výrazně lépe než Zlín. Ten měl před dvěma domácími zápasy určitě jiná očekávání,“ přemítá Lerch.

V případě rovnosti bodů totiž na konci sezony rozhoduje postavení po základní části, které měli Budějovičtí nejhorší. V případě výhry Zlína v Jablonci tak musejí také brát tři body, jinak první ligu opustí. Karviné bude ve vzájemné duelu s Dynamem každopádně stačit bod.

Oba celky budou při zápase ve Slezsku na dálku přát Jablonci, aby obral Zlín. „Budeme hrát stejně v posledním utkání se Zlínem, jako jsme hráli v Budějovicích. Fanouškům za nepovedenou sezonu něco dlužíme,“ zdůraznil jablonecký kouč Radoslav Látal.

Budějovičtí pochopitelně sledovali výsledky z ostatních stadionů. Stejně tak tomu bude i při závěrečném kole. „Měli jsme informace, o to víc mrzí, že jsme to nedotáhli. I v Karviné to budeme sledovat, ale hlavní je náš výsledek. Soupeř je hratelný, jedeme tam vyhrát,“ dodal trenér Dynama.