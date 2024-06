Lingr i o nevděčné roli žolíka. A Priske? Těším se! Feyenoord je pro něj odměna

Platilo to dřív ve Slavii, platí to nyní v nizozemském Feyenoordu a stejně tak v reprezentaci.

„Chci se té nálepky do budoucna zbavit. Každý fotbalista by rád nastupoval od začátku, i když chápu, že tahle role je taky důležitá. O něčem vypovídá, když se vám daří vstupovat do utkání z lavičky. Ale nerad bych, aby toho někdo i v budoucnu v uvozovkách zneužíval,“ řekl přesvědčivě Lingr.

Třeba vás do základu postaví nový kouč Brian Priske. Už jste si u sparťanů zjišťoval, jaký je?

Slyšel jsem jen pozitivní ohlasy, až jsem byl překvapený.

Opravdu?

Takové vztahy, jaké s ním měli kluci ze Sparty, se nevidí. Nečekal jsem to. Odvedl tam za dva roky skvělou práci, získal tři trofeje a angažmá ve Feyenoordu je pro něj zasloužená odměna. Zažije Ligu mistrů, což je pro něj super. Jsem rád, že přijde trenér, který zná českou mentalitu. Věřím, že mi to pomůže. Je to nová motivace a výzva i pro mě. Snad se naučím něco nového, snad porostu jako fotbalista.

Ale nejdřív je tady Euro, vaše první.

Mám štěstí, že jsem zažil mistrovství Evropy v každé kategorii v mládeži. Byl jsem na něm v sedmnáctce, devatenáctce i v jedenadvacítce. Tohle je splněný sen.

Co ještě?

Všechno tady na mě dýchlo. Už po přistání nám nachystali koberec, po kterém jsme kráčeli. Na hotelu nás krásně přivítali. Teď už se ale všichni soustředíme na to, co nás čeká na hřišti.

V úterý to budou Portugalci.

Jeden z favoritů na absolutní vítězství v turnaji. Nic jednoduchého. Na druhou stranu první zápasy ve skupině bývají ošemetné. Vnímáme, že mají světové hráče ve světových klubech, Cristiano Ronaldo, jejich největší star, byl odmalička můj vzor. Moc se těším a zároveň věřím, že budeme schopní urvat nějaké body.

Češi mají na turnaji nejmladší kádr ze všech. Je to v týmu nějak znát?

Hlavně je to pro celou Českou republiku super. Je vidět, že i my máme nadějné hráče. V Evropě je to přece jen běžnější, zatímco pro nás – i tady v repre – je to něco nového. Vždyť já ještě před rokem patřil k nejmladším, teď se to obměnilo a všichni zapadli skvěle. Věřím, že nám pomůžou.

Mimochodem, pod trenérem Ivanem Haškem a jeho štábem se obměnila i podoba videomítinků. Mají být kratší i údernější. Co vy na to?

Musím říct, že videa jsou teď opravdu v topu, fakt na vysoké úrovni. Srovnal bych to s Feyenoordem. Jsme spokojení, všechno je intenzivnější, informací je hodně, dostáváme třeba skvělou zpětnou vazbu ohledně individualit. Ale víc bych asi prozrazovat neměl...

Tak aspoň povězte, jestli budete večer se spoluhráči sledovat zahajovací utkání mezi Německem a Skotskem.

Myslím, že se s klukama sejdeme a na zápas se podíváme. Já osobně pak během turnaje určitě budu víc sledovat Nizozemsko, kde mám kamarády. Ale fandit budu stoprocentně pouze nám! (úsměv)