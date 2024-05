Zlínský brankář Dostál před zápasem v Karviné: V týmu vidím obrovské odhodlání

„Už jsme si to vyzkoušeli loni. Trošku víme, jak s tím pracovat. Ale nechci to pořád prožívat. Je to hodně nepříjemné,“ říká Dostál před nedělním existenčním duelem dvou nejhorších týmů soutěže v Karviné.

ONLINE: Karviná – Zlín podrobná reportáž v neděli od 18:00

Po prvním kole nadstavby jste klesli na dno. Jak vnímáte vaši situaci?

Především tak, že jsme se do ní dostali sami. Ale není to nic, co by se nedalo zvládnout, když se dobře připravíme, hlavně v hlavách. S Karvinou jsme hráli před dvěma týdny, bude to podobný zápas.

Bude to utkání jara?

Zápasem jara byl ten domácí s Karvinou před dvěma týdny, ale tím, že jsme ho nezvládli, a za dané situace zápasem jara je. Pevně věřím, že se od něj odrazíme k záchraně. Loni byla situace podobná. Do nadstavby jsme šli z posledního místa, tam se to zvedlo. Je to jen na nás. Jak se k tomu postavíme, odbojujeme to. Myslím, že to dobře dopadne. Vidím v týmu obrovské odhodlání, abychom to zvládli. Nikomu to není lhostejné.

Zklamaní fotbalisté Zlína po porážce v Pardubicích na úvod nadstavby.

Minulý týden v Pardubicích to ale vypadalo tak, že jste odhodlání nechali v šatně, stejně jako předtím doma s Karvinou. Nebo vás tak svazuje nervozita?

Na někoho to tak může působit. Kluci jsou odhodlaní, jen to musíme přetavit v herní pohodu, která nám teď chybí. Na trénincích to vypadá super, ale potřebujeme to přenést do zápasu.

Zdůrazňujete mladým klukům, cizincům, o co jde?

My starší a zkušenější hráči i s pomocí Vukiho (Vukadinovič) jako zahraničního hráče se jim to snažíme nastínit. Abychom všichni táhli za jeden provaz. Chápou to. V tom není problém.

Ten je ve vaší sterilitě, že? Včetně poháru jste nedali čtyři zápasy gól.

V Pardubicích chytil Tonda Kinský výborně hlavičku Janetzkého, Schánělec dobíhal. Je to i o štěstí. Ale je pravda, že do šancí se teď dostáváme málo. Soupeři proti nám hrají velmi disciplinovaně, dobře do defenzivy, těžko se nám tam dostává. Na tomhle musíme zapracovat, bez gólů to nejde.

Naopak vy inkasujete góly, až člověk kroutí hlavou. Od Karviné po vlastním rohu, v Pardubicích od Ichy střílejícího z akrobatické pozice.

Jsou to situace, které ne že vypustíme, ale nejsme tak důslední a soupeř nás za to potrestá. Inkasovat z rohu, to se může stát, trma vrma, odražený balon. Ale kdo nás nechá jít samotného z půlky na bránu, jako jsme nechali my Karvinou doma? Musíme tomu jít více naproti. Také jsme předtím doma prohrávali, ale dokázali jsme se zvednout a dotáhli se. Teď potřebujeme vstřelit první góly my.

V Pardubicích vám fandil plný kotel. Nebojíte se, že na vás fanoušci zanevřou?

Doufám, že ne. Ještě zpětně bych jim chtěl strašně moc poděkovat, že se jich v Pardubicích tolik sešlo. Bohužel jsme jim to na hřišti neoplatili. Podpora je důležitá. Vědět, že máme venku za sebou desítky, ne-li stovky fanoušků, je velmi příjemné.

Reálně vám hrozí sestup. Dokážete se odreagovat od černých myšlenek?

Jak je hezky, snažím se být s rodinou a s malou dcerou. To je relax, člověk hned zapomene na všechny starosti. Hrajeme si na zahradě, chodíme ven, na zmrzlinu.

S Karvinou hrajete podruhé během dvou týdnů. Jak to bude vypadat?

Bude to boj. V těchto zápasech rozhodují maličkosti. Jednu dvě situace vypustíme, a soupeř nás může potrestat. To si musíme uvědomit. Hrát na totální jistotu. Bude to trošku jiný zápas než u nás. Počítám, že Karviná na nás vletí a bude chtít dát zápasu jasný ráz jako na podzim, kdy se nám zápas u nich vůbec nepovedl a do poločasu jsme třikrát inkasovali (Zlín prohrál 1:4). Musíme jejich počáteční nápor přečkat.

Jako Karviná u vás? A pak udeřit jako ona?

Nebyli jsme dostatečně trpěliví, abychom se za 75 minut dostali do jejich obrany. Nevytvořili jsme si žádnou velkou šanci. Na to se musíme zaměřit. Když nebudeme nebezpeční, tak to nepůjde.