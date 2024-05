Zlín opět ztratil a klesl na dno. Sami si to komplikujeme, smutnil Fantiš

„Komplikujeme si to sami, navíc nám absolutně nenahrávají další výsledky,“ připomněl zlínský kapitán Antonín Fantiš domácí vítězství posledních Českých Budějovic nad Bohemians, které hrají nadstavbu bez motivace.

Pořadí na konci tabulky se po prvním kole přeskupilo. Budějovice přeskočily o dva body Karvinou se Zlínem, kteří si to mezi sebou rozdají v neděli ve Slezsku v existenčním střetnutí o všechno.

„Každý se mě ptá, jestli bude Karviná klíčový zápas, ale pro nás je klíčový každý,“ poznamenal Fantiš.

Po sobotní porážce na východě Čech se Zlín upíná už jen k baráži, ve které našel spásu loni. Aby se zachránil přímo, musel by získat v závěrečných čtyřech kolech o sedm bodů více než Pardubice, což vzhledem k jeho aktuální nepohodě a vzájemné bilanci se soupeři ve skupině vypadá jako sci-fi.

„Výsledek zase ovlivnila naše nedůslednost ze druhé minuty druhého poločasu jako v domácím zápase, kdy jsme si nechali vyrovnat,“ našel trenér Bronislav Červenka paralelu mezi dvěma vzájemnými duely v rozmezí tří týdnů.

Zlín doma v pauze vedl 1:0, po ruce Simerského ve vápně ale nabídl Východočechům vyrovnání a utkání skončilo nerozhodně 1:1. V Pardubicích si po bezgólovém poločase hosté nepohlídali roh a trestuhodně neobsazený Icha v akrobatické pozici poslal obloučkem míč za bezmocného gólmana Dostála.

„Je to pořád dokolečka stejné. Přijdeme po přestávce na hřiště a hned inkasujeme. Je to o detailu, postavení, zodpovědnosti, trestá nás to,“ shrnul Fantiš.

Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu Marka Ichy (vpravo) v utkání proti Zlínu.

Stejně jako předtím doma s Karvinou, kdy Zlín dostal branku už ve 12. minutě, bušil ve zbytku zápasu do zavřených vrat a čekání na vstřelený gól prodloužil na 432 minut!

„Soupeř se zatáhl do obrany, ale nebyli jsme schopni vyrovnat, i když jsme si vytvořili pár zajímavých momentů. Asi jsme asi něco urazili. Neotočí se to k nám, buď to jde vedle, nebo trefíme gólmana, nejsme důrazní, agresivní. Hrozná škoda. Pardubice mají kvalitu, ale mohli jsme tady bodovat,“ štvala Červenku druhá porážka v řadě.

V Pardubicích měli přitom hosté mohutnou podporu svých fanoušků, pro které klub s přispěním hráčů vypravil tři vagony. Tři stovky nejvěrnějších zaplnili celý hostující sektor, z výjezdu se ale vraceli znovu rozladění.

„Jsou skvělí, že za námi přijeli takovou dálku, úžasní, že fandili celý zápas, že za námi stojí. Mrzí mě, že jsme je neodměnili. Věřím, že na nás nezanevřou a příště pojedou znovu. Ale pokud nezačneme vyhrávat, jejich přízeň ztratíme,“ uvědomuje si Červenka.

Klub se inspiroval loňskou úspěšnou stíhačkou za záchranou, kdy svoje fanoušky zmobilizoval v nouzi nejvyšší.

“Přijde mi to jako déja vu, jako by se to stalo před chvilkou. Zažívám to znovu. Doufám, že to bude mít šťastný konec jako před rokem a lidi nám pomůžou,“ přeje si Fantiš. „Pokud to nedopadne, budu si to vyčítat celý život.“