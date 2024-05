Nadstavba? Je potřeba se hned chytit, říká pardubický útočník Krobot

Fotbalová skupina o záchranu má sice pět kol, ale v případě Pardubic bude dost možná zásadní hned to první. Východočeši totiž na domácím trávníku v CFIG Areně v sobotu od 15 hodin změří síly s průběžně pátým Zlínem, který na jejich třetí příčku ztrácí pouhopouhé tři body stejně jako čtvrtá Karviná. Svěřenci trenéra Kováče si na problémy zadělali už dřív, a pokud by teď proti „ševcům“ selhali a před vlastními příznivci prohráli, zahučeli by do nich až po krk. Tomu chtějí pochopitelně stůj co stůj předejít.