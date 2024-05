Kudy do finále? Budeme hrát naši hru, říká hradecký obránce Horák

Byl to jeho pátý gól v ligové sezoně, víc jich má v hradeckém mužstvu na svém kontě jen útočník Daniel Vašulín. Na záložníka, což je Horákův post, velmi slušná bilance.

„V první chvíli jsem se rozhlížel, byl přede mnou otevřený prostor, proto jsem se rozhodl jít k brance s míčem sám a udělal jsem dobře,“ popsal svůj úspěch odchovanec hradeckého klubu, který se do něj z pražské Sparty vrátil před právě končící sezonou.

Olomouc – Hradec Králové Neděle 15.00 online

Horák patří ke světlým zjevům hradeckého mužstva. Od duelu s Jabloncem v druhé polovině září nevynechal v následujících zápasech ani jedinou minutu.

Až do osudného střetnutí v Olomouci, kde musel po hodině odstoupit, a od té chvíle pauzíroval. V neděli se do Olomouce vrátí a bude se svým týmem hájit dvoubrankový náskok z minulé neděle.

Útočník Daniel Vašulín z Hradce Králové se snaží hlavičkovat mezi hráči Olomouce.

S velkou nadějí, že Hradec projde do finále skupiny a stále tak bude žít možnost, že se v příští sezoně podívá do předkola Evropské konferenční ligy. „Budeme tam hrát svoji hru, nebude to žádné bránění náskoku,“ předpokládá dnešní oslavenec. Právě dnes totiž bude mít čtyřiadvacáté narozeniny.

Hradec první semifinále v domácí aréně zvládl s přehledem. I přesto, že v úvodu dostal nečekaný a možná i zbytečný gól v době, kdy měl nad soupeřem herně navrch.

„Zvládli jsme to dobře, byli jsme po celý zápas lepší. Jen nás mrzí branka, kterou jsme inkasovali,“ připustil levonohý záložník, jenž se dokáže prosadit i v koncovce, ale hned přidal chválu: „Pak se ukázala síla našeho týmu, díky které jsme to dokázali ještě do přestávky otočit.“

Podařilo se to gólem, při kterém se jako hráč středu pole řítil prakticky sám na soupeřovu branku. „Vyplynulo to ze hry. Presoval jsem protihráče s míčem, vzal jsem mu ho a v tu chvíli se soupeřova obrana otevřela, byla tam přede mnou skoro dálnice,“ popsal.

To se stalo na konci prvního poločasu, ve druhém měl Hradec několikrát blízko k tomu, aby svůj náskok navýšil. „Možná trochu mrzí, že se nám to nepovedlo, ale já jsem hlavně rád, že jsme svůj náskok z první půle udrželi a žádný gól jsme nedostali,“ uvedl Horák.

Dvoubrankovou výhodu bude Hradec hájit v neděli. Pokud se mu to podaří, stejně jako loni si ve skupině o Evropu zahraje finále. S lepším z dvojice Liberec - Teplice.