Můžu hrát ještě líp, říká hradecký Juliš. Vlastní gól soupeře považoval za svůj

Psala se dvacátá minuta zápasu, Hradečtí v Malšovické aréně prohrávali 0:1 a zahrávali rohový kop. Hostující Zifčák nedůrazně odvrátil míč jen k Julišovi, který zpoza vápna napřáhl, a byť rána mířila mimo, olomoucký Chvátal už se jí nedokázal vyhnout a po jeho teči míč skončil v síti.

„Věděl jsem, že tam byla teč, ale normálně jsem hrál s tím, že je to můj gól,“ láteřil po zápase Juliš. Hlavní sudí gól zapsal jako vlastní. „Šlo to vedle, no. Snažil jsem se to tlačit na bránu, ale nepovedlo se. Byl bych samozřejmě radši, kdyby to byl můj gól, ale mám radost i tak,“ pravil jedenadvacetiletý útočník.

Roztáhnul ruce a zamířil k tribunám. Jednu ruku si přiložil k nosu, druhou si poklepal na čelo. Gesto vyslal přímo do sektoru, kde seděl jeho bratr Lukáš, hráč Olomouce, který ale stál kvůli žlutým kartám.

„Ne, to gesto nebylo na bráchu,“ smál se mladší z bratrů. „Ani jsem nevěděl, kde sedí. Bylo to pro zraněného Ondru Šašinku, byli jsme domluveni před zápasem, že pokud dám gól, něco mu vymyslím,“ usmál se.

Hradečtí ještě do poločasu zásluhou Vašulína a Horáka zápas otočili. Juliš měl další dvě velké šance. Nejprve po přiklepnutí Harazima nechal vyniknout brankáře Stoppena, pak trefil tyč. „U první situace jsem to hrál zbytečně placírkou, měl jsem to trefit nártem. U druhé přede mnou stál bránící hráč, tlačil jsem to k tyči, ale až moc,“ litoval.

Olomoucký brankář Tadeáš Stoppen zasahuje proti střele Petra Juliše z Hradce Králové.

Pro Juliše to byl teprve čtvrtý zápas první ligy, do kterého nastoupil v základní sestavě. „Chtěli jsme udělat změnu a myslím, že se to povedlo,“ liboval si domácí trenér David Horejš. „Vyndali jsme Lukáše Čmelíka, v posledních zápasech nám od něj chyběla čísla a kvalita v koncovce. Myslím, že to pomohlo i jemu. Po příchodu hrál taktéž dobře,“ vysvětlil domácí kouč.

„Petr vypadal dobře na tréninku i v zápasech, do kterých naskočil. Odehrál podařený zápas,“ chválil kouč Juliše. A co má tedy talentovaný útočník dělat, aby dostával větší minutáž? „Hrát tak, jako v neděli. Jednoduchá odpověď,“ usmál se Horejš.

„Nevím, čím to bylo. Asi si všechno sedlo. Nic jsem neměnil. Vím, že musím makat stejně jako doteď. Cítím totiž, že můžu hrát ještě líp,“ podotkl Juliš.

Šanci bude mít už příští neděli. Hradec pojede na Andrův stadion hájit postupový výsledek.