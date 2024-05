Hradecký kouč: Nadějný začátek? Nějakou pozici jsme si vypracovali

„Bude to těžký zápas, ale nějakou pozici jsme si vypracovali,“ poznamenal po výhře 3:1 trenér Hradce David Horejš.

Nebylo to ale jednoduché. Zvlášť poté, co hosté po ojedinělé akci dostali vysoký míč na hlavu Šípa, jenž obloučkem z hranice pokutového území přehodil vyběhnuvšího brankáře Zadražila.

Ve chvíli, kdy Hradec už přebíral iniciativu a soupeře před svojí brankou do akcí moc nepouštěl. „Chtěli jsme do zápasu dobře vstoupit, ale bohužel jsme si po chybě nechali dát branku. Paradoxně nás to ale probudilo a mám obrovskou radost, jak mužstvo na tuto situaci zareagovalo,“ uvedl Horejš.

Reakce byla opravdu poměrně rychlá. Pomohl jí vlastní gól hostů poté, co míč z hranice pokutového území napálil Petr Juliš tak šikovně, že se Chvátal stojící před brankou nestačil uhnout. Od jeho hlavy se tak rána letící mimo odrazila do ní.

A rozhodnutí přinesl závěr prvního poločasu, kdy domácí tým dvakrát donutil hostující tým k chybě v rozehrávce a dvakrát to dotáhl k brankovému zakončení.

Útočník Daniel Vašulín z Hradce Králové se snaží hlavičkovat mezi hráči Olomouce.

Nejprve Vašulín přesnou střelou levou nohou zhruba z dvaceti metrů, jen o pár desítek vteřin později Horák, jenž zamířil k opačné tyči Stoppenovy branky.

„Souhra náhod to nebyla, na tomhle pracujeme každý trénink. Chceme, aby napadání bylo intenzivní, a kluci to dnes přenesli i na hřiště,“ komentoval Horejš podobné situace vedoucí k brankám, „pro nás je to o to cennější, že tomu, co trénujeme, mohou hráči věřit.“ Druhý poločas potvrdil nadvládu Hradce, byť tentokrát už tomu gólové vyjádření chybělo.

„Šance jsme měli jen my, utkání jsme měli pod kontrolou,“ poznamenal hradecký kouč. Že náskok do odvety zůstal stejný jako po tom prvním? „Další góly mohly přijít, ale já si vážím toho, že jsme dokázali skóre zápasu otočit.

A musím říct, že jsem spokojený s tím, co jsme předvedli,“ uvedl trenér Horejš. Do Olomouce, kde se bude v neděli hrát odveta, tak Hradec vyrazí s náskokem dvou branek. Velmi nadějným ve chvíli, kdy soupeř po výborném podzimu neprožívá právě šťastné období.

„Stále proti nám ale stojí velmi kvalitní tým, který byl na podzim pátý šestý,“ uvedl trenér a dodal, že v Olomouci se tým bude snažit předvést něco podobného jako na domácím stadionu: „Určitě tam nepojedeme bránit.“

Olomoucký záložník Radim Breite hlavičkuje před Danielem Horákem z Hradce Králové.

Semifinále skupiny o Evropu proti sobě svedlo vedle Hradce a Olomouce také Teplice a Liberec. V tomto souboji půjdou do odvety s dvoubrankovým náskokem Teplice, také v základní části hůře umístění tým jako Hradec.

„Jejich výhra 2:0 mě překvapila, ale mají dobrou sezonu,“ komentoval Horejš výsledek ze severu Čech.

Lepší ze zmíněných semifinálových dvojic si to v následném finále rozdají o šanci vyzvat v jediném utkání pátý tým skupiny o titul o to, kdo si v příští sezoně zahraje předkolo Evropské konferenční ligy. Půjde o jediný zápas, jenž se bude hrát na hřišti týmu ze skupiny o titul. V současnosti jím je Mladá Boleslav.

Právě přes ní před rokem Hradec v semifinále prostřední skupiny přešel, aby ve finálovém dvojutkání padl s Libercem.