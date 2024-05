Alonso po finále ocenil trenéra i celou Atalantu. Série bez prohry? Nemrzí nás

„Upřímně? Že jsme přišli o sérii bez porážky, nás tolik nemrzí, od začátku jsme to příliš neprožívali. Mnohem důležitější byl samotný zápas a my bohužel to finále nezvládli. Takový je zkrátka fotbal, věděli jsme, že to bude těžké. Gratuluji Atalantě,“ smutnil po utkání záložník Granit Xhaka.

On, stejně jako další hráči, spadl výkonem až do podprůměru. Leverkusenu se od začátku nedařilo. Tým, který se napříč sezonou pyšnil aktivní až drtivou útočnou hrou plnou přihrávek z jednoho doteku, byl k nepoznání.

„Až do tohohle zápasu jsme hráli skvěle. Je škoda, že jsme v něm nedokázali předvést to, co normálně, ale teď už se s tím nedá nic dělat,“ doplnil Xhaka. „Když se dostanete takhle daleko, chcete jiný výsledek, je to obrovské zklamání,“ přitakal stoper a kapitán Jonathan Tah.

„Nebyl to náš den, Atalanta vyhrála zaslouženě. Vůbec jsme se nedostali k naší hře, soupeř byl ve všem lepší,“ zhodnotil Alonso před mikrofonem televize TNT Sports. „Po první obdržené brance jsme měli problémy a nedokázali si ani vytvářet pořádné šance.“

K tomu dost možná přispěl fakt, že Alonso zvolil základní jedenáctku bez čistokrevného hroťáka. Pouze na lavičce zůstali jak kanonýr Victor Boniface, tak český reprezentant Patrik Schick.

Proti urostlým stoperům Atalanty byl Amine Adli bezradný Leverkusenu nezbývalo nic jiného, než hrozit pouze přes kraje hřiště, jelikož ve středu pole nedokázal udržet míč.

Mizérii neprotrhl ani Florian Wirtz, o kterého bude v létě usilovat nejeden evropský velkoklub. „Je po zranění, takže jsme ho v uplynulém měsíci trochu šetřili a možná mu chyběla herní praxe. Ale to samozřejmě není omluva,“ pravil Alonso.

Po přestávce sice naskočil Boniface a posléze i Schick, ale ani to Bayeru nepomohlo. Paradoxně si připsal ještě méně střel do prostoru brány než v první půli, konkrétně jednu. V celkovém součtu z toho nakonec byly pouhé tři (!) pokusy mezi tyče. V předchozích dvanácti zápasech Evropské ligy měl mimochodem Leverkusen průměr přes dva a půl vstřelených gólů na zápas. Ten rozdíl je až propastný.

Fanoušci netrpělivě čekali, kdy přijde další pověstná otočka či alespoň vyrovnání, ale zkrátka nebylo z čeho. Poslední, spíš bláhové, naděje na celkový triumf utnul svým třetím gólem v utkání Ademola Lookman.

26letý Nigerijec zastínil útočná esa německého týmu a brankáře Matěje Kováře třikrát dostal do role pozorovatele. Především jeho trefa slabší levačkou přímo pod břevno byla výstavní.

„Atalanta je odvážný tým. Nebojí se hrát jeden na jednoho, poctivě brání, jsou v tomhle výjimeční. Je to zásluha trenéra Gian Piera Gasperiniho, přeju mu do budoucna jen to nejlepší,“ pochválil Alonso svého kolegu.

Gasperini nejenže vyhrál svou vůbec první trofej v kariéře, ale rovnou zastavil magickou jízdu Leverkusenu, který táhl rekordní šňůru 51 zápasů bez porážky. „Nejde jen o to, že jsme vyhráli, jde i o to jak,“ řekl hrdě šestašedesátiletý italský kouč.

Leverkusenu nezbývá nic jiného, než se soustředit na finále domácího poháru, které ho čeká už v sobotu proti druholigovému Kaiserslauternu.

„Teď nás to všechny hodně bolí, ale musíme myslet pozitivně. To, co jsme dokázali, je neskutečné a můžeme být pyšní. Stále se máme co učit. Musíme si zanalyzovat, co bylo špatně, v sobotu nás čeká další velký zápas,“ uzavřel Alonso.