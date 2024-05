Titul oslavil, před sebou dvě finále. To se často nestává, říká gólman Kovář

Byla by to sezonu snů: bundesligový titul už má, od triumfu v Evropské lize a v Německém poháru dělí Leverkusen jen finálové zápasy. Navíc by všemi třemi soutěžemi prošel bez porážky, což by byl světový unikát.

Už teď má rekord, neprohrál 51 zápasů. Nepokazil si to ani v sobotu v závěrečném kole bundesligy, kdy zdolal Augsburg 2:1.

„Všichni jsme chtěli mít sezonu ještě více speciální, než zatím je. Každý z nás měl v hlavě, že to chceme dotáhnout. Chtěli jsme si za tím jít, protože jsme věděli, že to nikdo v historii zatím nedokázal. Byla to pro nás velká motivace. Krásné zakončení,“ pochvaloval si Kovář.

A teď ještě dvě finále. „Hrajeme nejlépe, jak umíme a uvidíme, na co to bude stačit. Nestane se vám často, že během jednoho týdne hrajete o dvě trofeje. Všichni jsme odhodlaní nechat na hřišti všechno,“ zdůraznil Kovář.

S českými parťáky Patrikem Schickem a Adamem Hložkem, kteří se v týmu starají o ofenzívu, už je v Dublinu. Finále Evropské ligy má výkop ve středu od 21.00.

Kovář je sice týmovou dvojkou za veteránem Lukasem Hrádeckým, v bundeslize odchytal jediný duel s Mönchengladbachem (0:0), zato v Evropské lize i Německém poháru nastupuje pravidelně.

Těžko si představit, že by se ve středečním finále v Dublinu na hřiště nedostal. Má zásluhu na tom, že Leverkusen prošel skupinou i všemi zápasy play off.

„Bude tam brácha, jeho kamarádi, moje přítelkyně,“ vypočítával Kovář, komu všemu sháněl lístky. „A ještě dva lidé, u kterých jsem dříve bydlel v Manchesteru. Za to jsem rád, že se přijedou podívat a podpořit mě,“ poznamenal.

Při sobotních oslavách s fanoušky Leverkusenu se dozvěděl, že titul obhájila Sparta, s kterou se radoval loni.

„Klukům jsem už gratuloval, moc jim to přeju. Za tuhle sezonu si to zasloužili. Na dálku jsem je sledoval. Kluci byli neskuteční. Pro Spartu je to velký úspěch,“ prohlásil Kovář.

V Leverkusenu nebyl jediný, kdo vyhrál ligový titul i před rokem. Dokázali to také krajní hráči Alejandro Grimaldo s Benfikou a Josip Stanišič s Bayernem.

Sezona však pro Kováře i jeho české spoluhráče sobotním finále Německého poháru v Berlíně nekončí.

V úterý 28. května se dozví nominaci na mistrovství Evropy, v neděli 2. června odcestuje národní mužstvo na soustředění do Rakouska.

„Moc odpočinku by sice nebylo, ale vůbec by mi to nevadilo,“ poznamenal Kovář s úsměvem.