Výplaty dlužíme dva dny, tvrdí Dynamo. Kladrubskému pohrozilo vyhazovem

„Fakt nevím, co bude s Dynamem dál. Nejen já se na to ptám majitele pořád. Osm lidí končí, za čtrnáct dnů začínáme přípravu a nemáme hráče. Majitel Koubek v kabině byl, otázky na něj padaly, on neodpověděl. A tak se ptám skrz vás, novináře. Mně totiž na klubu záleží,“ rozohnil se v Táboře po barážové odvetě (1:1) Jiří Kladrubský.

Klub s majitelem v čele tentokrát zareagoval. Odpovědi na (nejen) Kladrubského otázky však nepřináší. Pouze se drží dalšího výroku asistenta trenéra, že hráči nemají uhrazené výplaty.

„Informace, které byly na pozápasové tiskové konferenci Jiřím Kladrubským prezentované, se nezakládají na pravdě. Výplaty k dnešnímu dni (tj. 3.6. 2024) jsou v prodlení dvou dnů, jiné závazky klub vůči hráčům nemá,“ uvedl klub v prohlášení.

Problémy se zpožděnými výplaty se v této sezoně opakují, i proto na ně Kladrubský upozornil. Zajímá ho hlavně budoucnost klubu, ve kterém vyrostl a kterému nyní výrazně pomohl udržet se mezi elitou. Vedení mu místo toho nyní naopak vyhrožuje vyhazovem.

„K podávání těchto informací nebyl oprávněný a porušil své pracovní povinnosti a smlouvu. Vedení také zváží další působení Jiřího Kladrubského v klubu,“ stojí v prohlášení.

Bývalý obránce nebo záložník byl ze situace zoufalý, proto přišel mezi novináře a svěřil se. „Mně je jedno, jestli mě vyhodí. Mně záleží na klubu. Hráči za Dynamo dýchali. A my jako tým máme právo se ptát, co bude dál. Před dvěma týdny byl majitel v kabině, ptali jsme se ho. Řekl, že přijde s odpověďmi. Nepřišel,“ zlobil se.