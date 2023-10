Kovářův cíl: Do dvou let chci být v bráně Leverkusenu. A Schick? Už mi střílí góly

Před kvalifikačními zápasy v Albánii a v Plzni proti Faerským ostrovům v nominaci na poslední chvíli vystřídal zraněného Jindřicha Staňka a před českými novináři poprvé líčil dojmy z bundesligového angažmá.

„Nejlepší krok, který jsem mohl udělat,“ je přesvědčený, i když ve většině zápasů dosud plní roli dvojky. „Nikdo mi nesliboval, kdy a jak budu chytat. Vím dobře, v jaké pozici jsem do klubu přicházel a budu makat, abych trenérovi ukázal, že jsem lepší než gólman, kterého vybírá teď.“

Dvaadvacetiletému Kovářovi, jenž v minulé sezoně pomohl k titulu Sparty a v létě se mihl v přípravě Manchesteru United, který ho následně prodal právě do Německa, sebedůvěra nechybí.

Fanoušky zaujal ve vítězných zápasech Evropské ligy proti švédskému Häckenu (4:0) a norskému Molde (2:1). Častěji však sleduje, jak si vede jeho konkurent Lukáš Hrádecký, finský reprezentant se slovenskými kořeny.

Brankář Matěj Kovář (vlevo) s kolegou Lukášem Hrádeckým (vpravo) na hřišti po utkání Leverkusenu v němecé lize.

„Velká legenda klubu, ale vím, že už má nějaké roky. I proto věřím, že pokud na sobě budu pracovat a na tréninku dokážu, že jsem lepší než on, může přijít i šance v bundeslize,“ řekl Kovář.

„Mým cílem je, abych se v horizontu dvou let dostal do brány jako číslo jedna,“ nastínil a zároveň odmítl, že by snad současné nižší vytížení mohlo jeho rozvoj po výborné minulé sezoně přibrzdit: „Když bych v pětadvaceti letech chytal za jeden z nejlepších týmů v Německu, bude to přece skvělé.“

Zejména, pokud si Bayer udrží současnou formu a drajv.

Zatímco před rokem touhle dobou se plácal na konci tabulky, letos v lize i v pohárech zatím šlape jako dlouho ne. Ze sedmi bundesligových zápasů jich šest vyhrál, v Mnichově na Bayernu v parádním duelu remizoval 2:2.

„Z týmu cítím fakt velký potenciál. Pokud ho budeme rozvíjet správným směrem, můžeme mít ty nejvyšší ambice jak v lize, tak v Evropě,“ věří Kovář, který si pochvaluje i trenéra Xabiho Alonsa.

Bývalý vynikající záložník patří mezi nejobdivovanější kouče současnosti, španělská média mají dokonce za hotovou věc, že od příští sezony převezme Real Madrid.

„Musím říct, že jeho styl mi hodně sedí. Obrovská osobnost. Fotbalem žije a hráčům navíc vždycky přesně vysvětlí, co po nich chce. Jaký byl Xabi hráč, takový je i trenér,“ popisuje, než se dostane ke svým českým parťákům.

Adam Hložek se zmiňovaným Schickem Kovářovi adaptaci usnadnili.

„I když je jasné, že nikoho z nás tří momentální pozice úplně netěší,“ připouští Kovář.

Adam Hložek a náhradní brankář Matěj Kovář z Leverkusenu děkují divákům po vyhraném zápase.

O jeho čekání na bundesligovou příležitost už byla řeč. Málo hraje i Adam Hložek, který v důležitých zápasech střídá na poslední minuty. Patrik Schick se vrací po dalším zranění.

„Je to o šanci, na kterou si musíme počkat a pak ji využít. Prožíváme to spolu, podporujeme se a všichni chceme trenérovi ukázat, že na hřiště patříme.“

Když se to povede, tři Češi se v dresu Leverkusenu možná sejdou i na hřišti.