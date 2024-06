Zase dědina. Vyškovské fotbalisty čeká další výprodej, ale cíle zůstávají

Jak hodnotíte celou baráž?

Karviná byla zkrátka o dva góly lepší v detailech, byli nad námi a my, i když jsme tam ty šance měli, tak jsme nedokázali vstřelit gól. Obě dvě utkání zdobilo dobré nasazení, emoce, avšak kvalita hlavně na posledních třiceti metrech byla na straně Karviné. Proto obhájila prvoligovou příslušnost a je třeba jí k tomu pogratulovat.

Mluvilo se o rozdílu mezi první a druhou ligou, druholigoví opět neprošli. Je ten rozdíl tak velký?

Nikdo z druhé ligy nejen že neprošel, ale ani nedokázal vyhrát utkání. Rozdíl tam tedy zřejmě je patrný. Vstoupili jsme do toho dnes s velkou vervou, místy jsme dokázali Karvinou dostat pod tlak, protože oni byli rozhodně více svázaní tlakem, jelikož byli jednoznačnými favority. My si pak mohli více dovolit, což se nám sice dařilo, ale nestálo při nás ani štěstí.

Doběhla vás jarní slabá forma?

Sportovní forma na naší straně nebyla. Respektive nebyly výsledky. Podávali jsme na jaře vesměs dobré výkony, ale někde nám to o bod uteklo a mančaft se pak z toho těžce zvedal. Když pak máte takovou sérii, tak nejste v pohodě a problémy se vám pocitově zdvojnásobí. Chvilku jsme se v tom koupali, ale nakonec tam byla obrovská vůle vše zvládnout a to se nakonec podařilo. Je ale potřeba říct, že jaro úspěšné nebylo, to je realita. V kontextu celé sezony je to ale úspěšný rok, podívejme se na týmy v tabulce druhé ligy pod námi, všichni by tam chtěli být na naší pozici…

Fanoušci fotbalistů Vyškova během domácího barážového utkání s Karvinou. (30. května 2024)

Dva roky bez gólů v utkáních o první ligu, vrtá vám už hlavou, proč v druhé lize vcelku gólové mužstvo proti týmům z první ligy v koncovce selže?

Čtyři zápasy a nula gólů, je to tak. Baráže jsou specifické, hrajete play off. Hrajete o hodně, oba týmy se koncentrují na defenzivu, jelikož může každý gól zlomit celý dvojzápas. Nejde čekat gólové hody, ale na druhou stranu tyhle zápasy přináší emoční vypětí, náboj. Je to asi obecné specifikum baráže, zkrátka se hraje o hodně.

Čím to ale je v případě Vyškova?

Mění se strategie. Věděli jsme, že nesmíme dostat gól, že ze souhrnného výsledku 0:2 už se pravděpodobně nevyhrabeme. Logicky jsme museli hrát tak, abychom nedostali gól, a pokud tu branku dáme, začne se od nuly a mohli jsme se soustředit na jednu standardku nebo jeden rychlý brejk. Že se tam zkrátka jednou dostaneme. Nám se to ale opět nepodařilo.

Chtěl byste tyto zápasy hrát spíše s podzimním Vyškovem?

Na to se hrozně těžko odpovídá. Měli jsme samozřejmě výsledky, ale kdybychom tady hráče drželi, a oni by věděli o možnostech přestoupit do první ligy, kterou bychom jim neumožnili, tak by ti hráči zřejmě nebyli skvěle motivovaní tady být a bojovat pro vás. Řešili jsme to, chtěli jsme je samozřejmě udržet, ale vnímali jsme, že jejich touha zkusit si první ligu je obrovská. Respektovali jsme to a místo nich hledali podobné typy nebo další hráče, co by nám mohli pomoci a možná jsme úplně nedokázali kvalitu odchozích plně nahradit. Celou řadu utkání jsme prohráli 0:1, takže je jasné, že jsme v ofenzivní části selhali, dali hrozně málo branek a s tím se nedá pomýšlet na větší úspěchy. Nebylo to tak úderné, jak jsme mysleli.

Proč se rozhořely takové emoce, když v zápase přišly dvě červené karty a mezi střídačkami raději museli stát pořadatelé?

Vnímáte v emocích jakoukoliv nespravedlnost, která se vám děje. Ono to k takto vypjatým zápasům patří. Hráče jsme nenabádali k žádnému chování, které by nekorespondovalo s férovostí. Ale věděli jsme, že to bude válka. Že soupeř má hodně zkušených hráčů, kteří si nic nenechají líbit, a tak jsme apelovali na důslednost. Červené karty a neférové chování ale nechci. No a požáry mezi lavičkami, to je jen součást boje, ale snad to nebylo úplně mimo rámec.

Odveta baráže v Karviné byla plná emocí. Něco si vysvětlovali i karvinský kapitána Lukáš Budínský a vyškovský Golden Mafwenta.

Z tribuny se ozvalo možná smutné, ale trefné „Zase dědina…“, berete to?

Ozývá se spousta věcí, nemůžu na všechno reagovat a naučil jsem se být vůči fanouškům v průběhu zápasu imunní.

Čeká Vyškov takřka tradiční půlroční přestavba?

Myslím si, že se to stane. Celé řadě končí kontrakty a uvidíme, jakým způsobem se to bude vyvíjet. My teď máme velmi krátkou dobu na přípravu na další sezonu, ale vůbec nevíme, jaké bude naše složení. Máme hodně otazníků a málo odpovědí. Jaro nám poskytlo zase určitý návod.

Co teď vlastně víte, máte alespoň hrubé obrysy složení týmu?

Velmi malé a velmi slabé, určitě bych chtěl mít více jasno. Bohužel je to součást naší práce a od zítřka máme čtrnáct dní na to, abychom kádr nějakým způsobem postavili. Volno a dovolená bude hodně limitované, abychom zvládli tým nastavit, což vyžaduje dost práce.

Sice jste opět druholigoví, není ale z jistého pohledu příjemné mít po nějaké době jasno, kde vlastně budete hrát a na co se chystáte?

Raději bychom asi řešili divočiny, ale je pravda, že to období bylo dosti turbulentní. Bojujete o své místo na slunci, kroužila kolem nás média a jsme rádi, že jsme místo pro první ligu nakonec našli, že nás někdo chtěl uvítat. Za to jsme byli moc rádi. Teď víme, že budeme nadále v Drnovicích, takže se vrhneme na budování infrastruktury a tréninkového zázemí tam, je tam velký prostor, abychom se posunuli dále, takže místo prvoligových starostí můžeme pracovat na kabině, na tréninkovém hřišti, zázemí… Před Vyškovem je zajímavé období a já věřím, že se nám zase podaří vykročit k větší profesionalizaci. Máme požadavky směrem k profesionalitě a náš poslední soupeř nám slouží za vzor. Podmínky místního stadionu v Karviné jsou výborné, stadion je opravdu krásný. Něco podobného bychom chtěli mít také.

Trenér Vyškova Jan Kameník během baráže s Karvinou.

Majitelé vám stále kladou stejné cíle?

Když jsme se bavili s vedením Blue Crow Sports Group, tak jsme se ptali, kam vlastně směřujeme. Chtěl jsem vědět, zda jedeme low cost, tedy v minimálních nákladech hledáme zajímavé hráče a upřednostňujeme byznysový potenciál. Bylo nám ale řečeno, že to není jediný rozměr. Že máme budovat klub, nezastavovat se jen v tomto režimu a já tedy předpokládám, že s tím souvisí ambice. Jistě chceme dál obehrávat zajímavé hráče, jako je nyní třeba Santiago Eneme, jako byl na podzim Idjessi Metsoko, co je nyní v Plzni. K tomu ale musíte hrát nahoře, aby to strhávalo pozornost, lidi chodili a viděli, že jsme schopni se i zázemím rozvíjet. To chceme a já pevně doufám, že nás v tom Blue Crow podpoří.