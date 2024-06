Portugalsko - Česko 2:1, fotbalisté vedli, ale dali si vlastní gól a padli v nastavení

Smolařem zápasu je plzeňský stoper Hranáč, který si nejprve v 69. minutě vstřelil vlastní gól po nešťastném zásahu brankáře Staňka, a na začátku nastaveného času pak nedokázal zastavit hokejovým zákrokem přihrávku Neta z levé strany.

Míč mu proklouzl mezi koleny, vykulil se ke Conceicaovi, který zblízka prudce podstřelil bezmocného Staňka. Zasloužený výsledek, byť pro Čechy vzhledem k průběhu utkání tuze bolestivý.

ONLINE utkání jsme sledovali minutu po minutě.

Hodinu se Češi proti nabušeným Portugalcům, kteří si do zblbnutí ťukali míč z kopačky na kopačku, jen bránili. Pak přišla Provodova životní střela slabší pravou nohou a naděje na velký výsledek.

Slávistický záložník se čtrnáctkou na zádech se rozběhl vstříc českému kotli, po mokrém trávníku se po kolenou sklouzl k rohovému praporku, kde ho zalehli nadšení parťáci. Když se zvedl, do kamery ukazoval na prstech písmeno L. Ten gól byl pro novorozenou dceru Leu. Jak padl?

Douděrův přetažený centr zpracoval na opačné straně pokutového území Coufal, který ho vrátil pod sebe k Provodovi. Ten vystřelil pravačkou, jak říkají fotbalisté, za háčky, tedy nechytatelně k tyči Costovy brány.

V 62. minutě to byla první česká střela, která doletěla až na soupeřovu bránu. Jediný předchozí pokus statistici započítali Šulcovi hned na začátku, byl však zblokovaný.

Pro Portugalce to byla rána, kterou nečekali.

Byli si jistí, že první gól musejí dát vzhledem k dosavadnímu průběhu zápasu oni. Ronaldo jen pár desítek vteřin předtím burcoval netrpělivé portugalské fanoušky a odezva byla ohlušující.

Zdaleka ne poprvé ani naposledy.

Gólová střela Lukáše Provoda proti Portugalsku.

Portugalci svého protivníka z Česka jednoznačně přehrávali. Po prvním poločase, kdy si vyměnili rekordních 368 přihrávek, čekali na svou chvíli. Nepřišla po centrech ze stran, které těsně před Ronaldem odvraceli Holeš a Souček. Nulu dlouho držel i brankář Staněk, který po necelé hodině zalepil i Ronaldovu žíni z přímého kopu.

Slavný Portugalec se dle svého zvyku zhluboka nadechl, odkrokoval si vzdálenost k míči, pročísl si zmoklé vlasy a prudkým nártem prověřil českého gólmana. Nad stadionem to navíc dramaticky zahřmělo a už poněkolikáté se na trávník spustil prudký liják.

Čechy bude mrzet, že po velkých šancích, které během celého utkání přežili, inkasovali v 69. minutě tak smolně. Mendes jen naslepo vracel centrovaný míč před bránu, kde ho Staněk nechtěně vyrazil Hranáčovi přímo do holeně. Byl z toho vlastenec.

Hranáč přitom do té doby zvládal premiéru na velkém turnaji skvěle. Podstoupil i několik soubojů s Ronaldem, zdatně mu navíc sekundovali také další dva parťáci ze stoperské trojky Holeš s Krejčím. Ale všichni Češi dřeli do úmoru.

Muž zápasu Portugalsko - Česko, záložník Vitinha.

Vydali se ze všech sil, které jim ubíralo neustále posouvání se tam a zpátky. Portugalci soupeři takřka nepůjčovali balon, trpělivě kombinovali a byli nebezpeční.

Zato Češi trpěli téměř celých devadesát minut v jejich pevném sevření.

Před zápasem se sice toužili prezentovat aktivitou, chtěli hrát odvážně, ale souvisle se jim to proti hvězdné síle dařilo jen pár minut. Po energickém vstupu zalezli a vyčkávali. Hráli jen to, co jim soupeř dovolil. A při rozehrávce měli navíc obrovské potíže s propracovaným napadáním.

Remízový výsledek by byl pro družinu Ivana Haška odměnou za obětavost a také skvělý základ pro zbytek skupiny, ve kterém reprezentace narazí ještě na Gruzii a Turecko. Nakonec v sobotu v Hamburku proti Gruzii začne zase od nuly.

Proti Portugalsku Češi chvílemi zalezli opravdu hluboko, takže se dokonce i útočník Schick pohyboval na třiceti, maximálně pětatřiceti metrech od vlastní brány. Těsně před přestávkou si sice po ojedinělém ofenzivním výpadu naběhl do pokutového území na centr Coufala, ale k hlavičce se nedostal.

Krátce nato měl velkou příležitost na druhé straně Ronaldo, i těsně před čtyřicítkou stále nejnebezpečnější Portugalec na hřišti. Ve vápně se po předchozí standardce brilantně zorientoval, rychle se obtočil kolem Provoda, ale brankář Staněk český tým podržel.

Ač je aréna v Lipsku co do kapacity na Euru ze všech nejmenší, rachot uvnitř, pod střechou působivě nasvícenou v červených barvách, byl díky fantastické akustice mimořádný už dávno před výkopem.

Jakmile vyběhl z kabiny očekávaný superman Ronaldo, kterému se v uchu blýskala stříbrná náušnice, fanoušci Portugalska poprvé výrazněji zabouřili. A už během rozcvičky oslavovali každou jeho trefu ikonickým zvoláním: Siiuuu!

Z české sestavy vzbudili při čtení sestav největší ohlas kapitán Souček, střelec Schick a stoper Krejčí. Když následně na patnáct tisíc českých fanoušků společně s hráči zpívalo hymnu, v očích některých fotbalistů bylo znát dojetí. První český zápas na Euru si nenechal ujít ani předseda vlády Petr Fiala, který na čestné tribuně zasedl hned vedle Petra Fouska.

A úplný začátek se jim musel líbit.

Viděli aktivitu, kterou den před vstupem do turnaje sliboval fanouškům trenér Hašek. Drobný Šulc, jenž dostal životní šanci v základní sestavě, kmital od lajny k lajně, chtěl balon, nabízel se a po prvním poločase byl nejaktivnějším českým běžcem. Po čtyřech minutách dokonce po přihrávce Schicka zkraje pokutového území zakončoval, byť trefil jen blokujícího obránce.

Cristiano Ronaldo se raduje z výhry nad Českem.

Sympatický úvod ovšem neměl dlouhého trvání.

Bylo jasné, že až Portugalci opravdu začnou, budou mít Češi starosti. Tenhle tým se na hřišti zdaleka netočí jen okolo fenomenálního Ronalda. Pouze v základní sestavě vedle něj nastoupili dva borci z Manchesteru United, dva z Manchesteru City, dva z Paris St. Germain, dva z Porta, jeden z Barcelony a jeden z AC Milán. Hvězda vedle hvězdy.

Třeba Leao, dredatý útočník s vysportovaným tělem, doplňoval Ronalda na hrotu a po necelých deseti minutách pro něj připravil první portugalskou šanci. Na půlce zaváhal Coufal a portugalský kapitán následně hlavičkoval nedůrazně.

Podobné momenty se přitom opakovaly.

Statistiky utkání Portugalsko - Česko, střelecké pokusy, přihrávky, držení míče, očekávané góly i rozhodující gól.

Stačil drobný nedoraz, technický nedostatek nebo nepřesná přihrávka klidně i osmdesát metrů od vlastní brány a Portugalci byli v mžiku v šanci. Jednou se to stalo Provodovi, dvakrát zase Coufalovi.

Češi byli čím dál pasivnější, přesto pak jako první udeřili a začali věřit, že zápas dotáhnout alespoň k remíze. Pět minut před koncem je ještě vysvobodil VAR, který před Jotovým gólem odhalil těsný ofsajd hlavičkujícího Ronalda.

Portugalci ale valili dál a vítězný gól nakonec – až v nastaveném čase – přece jen dali. Na pravé straně propadl Coufal, do šestnáctky vletěl Neto a spolupráci střídajících borců po zaváhání Hranáče dokončil Conceicao.