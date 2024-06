Vibrace v míči = ruka! Jak Slováky zachránil očipovaný balon s EKG

Před týdnem belgické fanoušky navnadil.

Dal dva góly, spolu Jérémym Dokuem – křídlem z Manchesteru City – byl v poslední přípravě proti Lucembursku nejlepším hráčem na hřišti.

I proto Belgičané vyrazili na Euro do Frankfurtu v obrovském počtu. Tamní Deutsche Bank Park, kde své zápasy hraje bundesligový Eintracht, z poloviny bez problémů obsadili. Věřili, že Romelu Lukaku v úvodním zápase evropského šampionátu předvede něco podobného.

A vlastně nechybělo moc – možná trochu štěstí?

Jednatřicetiletý šutér z AS Řím se nejdřív zastřeloval, spálil několik šancí, zbytek mu pochytal slovenský gólman Martin Dúbravka. A když už se konečně trefil, první gól mu sebral VAR kvůli těsnému ofsajdu.

Mnohem zajímavější ale byla situace u druhé Lukakuovy branky.

Tu už belgičtí hráči i fanoušci slavili mnohem víc. Nezdálo se totiž, že by došlo k jakémukoliv porušení pravidel. Videorozhodčímu Bastianu Dankertovi se ale na záznamu nezdál moment ze začátku celé útočné akce.

Lois Openda se totiž v souboji o míč s Denisem Vavrem rukou lehce balonu dotkl.

A chip inside the ball told the ref there was a handball by Belgium's Openda. 🔥🔥#euro pic.twitter.com/zzsu0H6RZr — Jewel 🌗 (@OfficialJoel4_) June 17, 2024

Odhalila to až nová technologie „snicko“, kterou meruna na Euru 2024 disponuje. Diváci u televizních obrazovek tak mohli vidět i grafiku podobnou srdeční frekvenci nebo zvukovým vlnám.

Míče na mistrovství Evropy disponují speciálními čipy, které odhalí jakýkoliv, byť sebenepatrnější dotyk balonu. Ty jsou umístěny uvnitř míčů na speciálních pružných lankách.

A dobíjí se bezdrátově.

„Fussballliebe je první balon historie, který poskytuje přesné údaje o tom, co se s ním v každém okamžiku děje. Tyto údaje jsou v reálném čase k dispozici rozhodčím,“ uvedla společnost Adidas.

Kromě mini doteků meruna pomáhá i s ofsajdovými situacemi, jelikož je zkalibrovaná s poloautomatickou ofsajdovou technologií a dokáže vyhodnotit poslední moment, když se jí přihrávající hráč dotkl.

DOTKL SE! Lois Openda a jeho lehký dotek ruky s míčem v zápase se Slovenskem.

„Díky technologii KINEXON má videorozhodčí naprosto živá data. Z míče jdou impulzy až 500krát za sekundu, aby bylo jasné, kdy se ho hráč skutečně naposledy dotkl,“ uvedl Adidas.

Ve sportovním světě to není až taková novinka, v kriketu se podobná technologie používá už od 90. let minulého století, aby bylo jasné, jestli pálka skutečně míček zasáhla.

Ve fotbale jde ale o naprostou novinku.

„Je těžké o tom jakkoliv mluvit. Kdybychom vyhráli, byl bych upřímnější, ale nechci svalovat vinu za naši porážku na tohle rozhodnutí. Musíme novou technologii přijmout, pokud se pro ní vedení fotbalu rozhodne,“ uvedl kouč Belgičanů Domenico Tadesco.

Ne všichni ale byli tak zdrženliví.

„Chápu, že díky technologii víme, že se Openda balonu rukou dotkl, ale byl to tak miniaturní dotek, že bych to vůbec nepískal. Měl by existovat určitý prostor pro rozhodčího, který za každé situace uváží, jestli to hru skutečně tak moc ovlivnilo,“ uvedl bývalý skvělý německý záložník Michael Ballack.

Takový luxus ale hlavní sudí Halil Umut Meler neměl.

Vlastně neměl na výběr. Poté, co zhlédl záznam akce i s grafem, na kterém je jasně patrné, že se Openda rukou o míč opřel a lehce ho tak ztlumil, gól uznat nemohl. A tak trochu tím zachránil Slovensko, které po brance slávisty Ivana Schranze vyhrálo 1:0 a přiblížilo se postupu ze skupiny.

Smutným hrdinou nové technologie je tak Lukaku, který přitom v národním dresu pálí, co to jde – ve 115 zápasech se trefil 85krát.

„Věřím, že se z toho rychle oklepe. Hraje za Belgii už dlouho a ví, jak dávat góly. Mnohokrát to ukázal,“ prozradil po zápase kouč Tadesco, který šel svého útočníka po posledním hvizdu obejmout. „I dneska dal dva góly, které mu bohužel neuznali. Ale všichni tu jsme pro něj.“