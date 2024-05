Trubač: S Hradcem je to hrozně vyhecované. Nejradši bych řekl, že se netěším

Nakonec přece jen šestadvacetiletý hráč přiznal: „Víceméně se těším, ale zápasy s Hradcem Králové jsou hrozně vyhecované. Jak pro trenéra Zdenka Frťalu, tak pro nás pár kluků v kabině. Taťka Roberta Jukla vlastně Hradec vede.“

Frťala i jeho asistent Ondřej Prášil dovedli „votroky“ do nejvyšší soutěže. Letošní bilanci se svým bývalým klubem mají negativní, dvě porážky 0:1. „Letos jsme je neporazili, doufám, že se to zlomí. Máme jim co vracet,“ burcoval Trubač.

První zápas hostí Teplice v neděli od tří hodin, odveta bude další sobotu. Úspěšný finalista vyzve pátého z titulové skupiny o místo v Evropě. „Dáváme si krátkodobé cíle, zápasy play off jsou specifické. Ale proč se nedostat co nejdál?“

Teplice už vyřadily Liberec celkovým skóre 4:1. „Alfa a omega byla v důrazu a soubojích. Od začátku sezony to máme založené na bojovnosti. V drobnostech a maličkostech jsme byli lepší,“ mínil Trubač.

Skóre včera otevřel po rohu chvíli po přestávce, vymetl šibenici, řešil to VAR. „Zkoumal ruku. Já je dával k sobě, ale nebyl jsem si jistý, jestli mi to trefilo hruď, tělo, nebo ruku,“ líčil po čtvrtém gólu sezony.