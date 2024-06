Nebudeme alibisti, chceme do top šestky, říká nový liberecký trenér Kováč

O čem dalším ve více než dvacetiminutovém vystoupení také mluvil?



O tom, proč se rozhodl jít do Liberce

Samozřejmě mě lákalo zdejší prostředí, protože to tady znám. Když jsem se vracel po osmi letech ze zahraničí, šel jsem jako hráč do Liberce. Strávil jsem tady bohužel jenom rok a půl, ale beru to jako jednu z nejlepších etap své kariéry, protože se nám podařilo dostat se ze třináctého místa na třetí, postoupit do evropských pohárů a pak do skupiny a nakonec i ze skupiny, takže na to vzpomínám moc rád. Měli jsme tady fantastický mančaft. Vzpomínám si, že jsme ze stadionu U Nisy udělali obrovskou tvrz, že se tady soupeřům strašně špatně hrálo. Na to bychom tady teď chtěli navázat.

Realizační tým Asistenti

Miroslav Holeňák. Člen Dvorany slávy FC Slovan Liberec a bývalý kapitán už U Nisy působil jako trenér mládeže i asistent u A-týmu, naposledy vedl jako hlavní trenér Varnsdorf.

David Mikula. Bývalý hráč s prvoligovými zkušenostmi byl asistentem Radoslava Kováče už při jeho předchozích angažmá.



Trenér brankářů

David Hampel. Jako trenér brankářů působil v Opavě a v Karviné



Kondiční trenéři

Michal Hampel. V nejvyšší soutěži hrál za Opavu, kde pak také poprvé spolupracoval s Radoslavem Kováčem.

Tomáš Pupkay. U libereckého A-týmu plnil roli kondičního kouče už dříve, pak v Mladé Boleslavi a v minulé sezoně u béčka Liberce.

O konci angažmá v Pardubicích

Bylo to strašně moc náročné, protože šéfové pardubického klubu už asi šest týdnů před koncem věděli, že budu odcházet. Už od zimy byl velký tlak, protože se změnily příjmy za televizní práva a pro kluby jako Pardubice jsou to velké peníze, navíc jsme pořád byli na chvostu tabulky. Měli jsme snad pět mečbolů, kde jsme se z toho mohli dostat, ale bohužel se nám to nepovedlo a musím říct, že před nadstavbou to pro mě bylo hodně těžké a dva dny jsem ani nespal. Chtěl jsem z Pardubic odejít jednoznačně se záchranou v lize, vztahy s majiteli klubu se jednoznačně změnily, ale zůstali jsme profíky. Ligu jsme zachránili po vítězství nad Karvinou a po něm jsem si strašně moc oddechl. Bylo důležité, že jsem předal klub zase do první ligy. A i pro Liberec je dobře, že nepřicházím s cejchem sestupu.

O hře, se kterou se chce v Liberci prezentovat

Skončil tady trenér v Kozel, který má velkou kvalitu, a principy liberecké hry se mi líbily, ale určitě budeme chtít i některé věci zlepšit. Budeme se chtít prezentovat přímočarým fotbalem, který by měl být hodně svižný a plný sprintových náběhů. Budeme se snažit o dobrou organizaci hry ve všech částech hřiště. Víme, že to je lehké říct, ale budeme tvrdě pracovat na tom, aby to tak bylo i ve skutečnosti.

O ambicích týmu

Nebudeme alibisti, chtěli bychom určitě být v top šestce. Samozřejmě víme, že skládáme nový tým a že to možná bude trnitá cesta. Zdejší prostředí je ale předurčené k tomu, aby se to stalo. Na novou výzvu se strašně moc těším a udělám všechno pro to, abychom byli úspěšní. Samozřejmě Ondra (Kania, nový majitel klubu) by to chtěl už po roce a já taky doufám, že to bude brzy. Ale podepsali jsme dlouhodobou smlouvu a věříme, že tým nachystáme už letos na velmi dobrý výsledek. Požádal bych fanoušky, aby s námi měli trošku trpělivost. Věříme, že je náš fotbal bude bavit, i marketing klubu se velmi zvedá. Uděláme všechno pro to, abychom v co nejbližší době zaplnili všechny sedačky na libereckém stadionu.

O hráčských posilách

Určitě chceme v Liberci mladé hráče, které budeme chtít zlepšovat. Myslím si, že to je pro Liberec správná cesta, ale k tomu samozřejmě potřebujete mít nějakou zkušenou osu a na té právě teď pracujeme. Hledáme správnou typologii hráčů a vedení pro to dělá maximum, akorát je to složité v tom, že je složité najít hráče, které bychom chtěli. Když jsou, tak jsou velmi drazí, anebo patří jednomu z top klubů. Do každé řady bychom chtěli získat aspoň jednoho nebo dva dobré hráče.

O zkušeném útočníkovi Michaelu Rabušicovi

Tam je víc otazníků. Bavili jsme se spolu, on by chtěl ještě do zimy hrát, což je varianta, která se stát může. Uvidíme ale, jak se nám podaří posílit útočnou fázi. Určitě bychom jeho zkušenosti uvítali v kabině, ale jako první se díváme na to, aby nám pomohl ještě na hřišti.

O tom, jaké má slovo při výběru hráčů

Myslím, že zásadní. K tomu samozřejmě ještě sportovní ředitel Theo Gebre Selassie a generální ředitel Honza Nezmar. A připojuje se i majitel klubu Ondra Kania, který nám vždycky pustí nějakou „injekcičku“, aby to dopadlo. Takže tenhle tým je zásadní v tom, kdo do Slovanu přijde nebo ne.

O letní přípravě

Prvních čtrnáct dní budeme v našich podmínkách, čeká nás jeden zápas a pak turnaj v Benátkách nad Jizerou. Potom odjíždíme na desetidenní soustředění do Rakouska, kde už bychom měli ladit všechny ty herní detaily a principy, jak bychom se chtěli prezentovat do prvních zápasů.