Hradecký kouč Horejš: Boj o Evropu? Hlavně jsme se chtěli ještě vrátit domů

„Na to nemyslíme vůbec. Říkal jsem to už před dvojzápasem s Olomoucí a říkám to i teď. My jsme se hlavně chtěli ještě jednou vrátit na náš nový stadion a zkusit ho vyprodat,“ uvedl po odvetě semifinále ligové skupiny o Evropu trenér Hradce David Horejš.

Týmu se to pod jeho vedením povedlo dokonale.

Po domácí výhře 3:1 totiž Hradec stejným výsledkem vyhrál i v Olomouci a zcela jednoznačně postoupil do finálového dvojzápasu, jehož vítěz si zahraje s pátým týmem skupiny o titul o předkolo Evropské konferenční ligy.

Soupeřem Hradce budou Teplice, začne se na jejich stadionu, Hradec bude mít výhodu domácí odvety. Pokud by uspěl, dojel by si pro evropskou šanci nejspíš do Ostravy, právě Baníku po tomto víkendovém kole totiž patří ve skupině o titul pátá příčka.

„Teď před sebou máme Teplice a dál nekoukáme,“ uvedl kouč Horejš, pod jehož vedením Hradec pokračuje ve výborném závěru sezony. Od chvíle, kdy se Horejš na začátku března týmu ujal po Václavu Kotalovi, to byl v Olomouci desátý zápas.

Přinesl šestou výhru, k tomu dvě remízy. Pouze dvakrát s Hradcem prohrál. Jen s domácí špičkou, kterou představují Sparta a Slavia, v obou případech těsně 1:2.

V Olomouci předvedl Hradec suverénní výkon, který prakticky nedával domácím šanci na zvrat v semifinále. Předpokládaný úvodní tlak Sigmy spolehlivě přestál a v závěru poločasu, podobně jako v domácím zápase, dvakrát gólově udeřil. Zatímco před týdnem tím soupeři utekl na skóre 3:1, tentokrát šel trefami Vašulína a Pilaře do vedení 2:0.

„Vašulínův gól byla nádhera a brzy se k němu přidal i Pilař, myslím si, že to zápas výrazně ovlivnilo, závěr poločasu nám opravdu vyšel,“ sdělil kouč Horejš.

Snížení Lukáše Juliše po přestávce připomnělo bratrský souboj, v němž ale znovu měl navrch mladší hradecký Petr. Ten totiž v první půli asistoval u obou hradeckých branek. „Na snížení jsme brzy gólově zareagovali a myslím si, že jsme vývoj zápasu kontrolovali, poločas tak byl opravdu spíše na dohrání,“ ocenil Horejš výkon hradeckého mužstva.

Hradecký útočník Daniel Vašulín otevírá skóre v utkání se Sigmou Olomouc.

Hradec se tak i ve třetí sezoně po svém návratu mezi elitu dokázal vymanit z možných starostí se záchranou. V první si dokonce zahrál ve skupině o titul, loni a letos postoupil do finále prostřední skupiny, skončí tak znovu nejhůř osmý.

Přitom Olomouc skončila v základní části ligy před ním. „My jsme ale tento dvojzápas sehráli opravdu dobře. V prvním jsme otočili výsledek, zahráli jsme velmi dobře, což nám dodalo potřebnou sebedůvěru,“ poznamenal Horejš.