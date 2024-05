Nominace, odjezd na soustředění i dvě utkání. Co čeká fotbalisty před Eurem

Reprezentace a Euro 2024 důležité termíny 28. května: nominace 2. června: sraz v Praze a odjezd na soustředění do Rakouska 7. června: Česko - Malta (17:30 v Grödigu u Salcburku) 7. června: uzávěrka všech nominací 9. června: návrat do Česka 10. června: Česko - Severní Makedonie (18:00 v Hradci Králové) 13. června: odlet do Hamburku, ubytování v Norderstedtu 18. června: Portugalsko - Česko (21:00 v Lipsku) 22. června: Gruzie - Česko (15:00 v Hamburku) 26. června: Česko - Turecko (21:00 v Hamburku)