Hašek chválil i káral: Namíchaní jsme dobře. Ale Portugalci by nás potrestali

Pravda: Malta je skutečně jiný level v porovnání s Ronaldem a spol., kteří český tým čekají za jedenáct dní v prvním utkání turnaje. A také je fakt, že chvílemi Čechy dokázala až nečekaně potrápit.

Co se vám nelíbilo, trenére?

Třeba to, jak jsme nechali soupeře po našich standardních situacích otáčet akce do rychlého protiútoku. Musíme být okamžitě přehození, koncentrovanější. Nejen na tom budeme ještě pracovat. Ale jinak chci kluky pochválit za poctivě odpracovaný zápas, přistoupili k němu tak, jak se má.

Co jste jim říkal o přestávce? Druhý poločas byl mnohem svižnější než první.

Fyzicky jsme soupeře už přehrávali, míč létal daleko rychleji, nepředržovali jsme ho a dostávali se díky tomu do přečíslení. Ta soupeři nezachytávali, což nám pomohlo ke gólům.

Produktivita vás musela potěšit.

Samozřejmě. Inkasovaný gól je kaňka, ale ty vstřelené mě těší, musíme na tom dál pracovat. Každý si řekne: No jo, Malta, ale oni ve stejné sestavě prohráli ve Wembley s Anglií jen 0:2. Bolelo to, chodili tvrdě do soubojů, udělali hodně faulů, ale my zůstali disciplinovaní. To se mi líbilo.

Neměl jste při některých zákrocích strach?

Soupeř naštěstí vystřídal nejlepšího hráče, záložníka Teumu, který měl pár zákroků na červenou. Ale kdybychom do toho šli se strachem, bylo by to ještě horší. Nikdo se nezranil, což je hlavní.

Hodně zaujali náhradníci. Jste spokojený, jak zápas oživili?

Udělali nám radost, přinesli něco, co jsme potřebovali. Turnaj bude dlouhý, takže budeme chtít, aby to tak bylo i dál, aby přinesli stejnou energii. Nehraje nás jen jedenáct, to je pro mě skvělý poznatek.

Už jste viděl ve hře něco, co jste si nachystali na trénincích?

Pár věcí se tam objevilo. Chtěli bychom ale být ještě rychlejší v práci s míčem, rychleji vyjíždět odzadu.

Když už mluvíte o rychlosti: vypadá to, že ta teď tým může zdobit.

V současném fotbalu je to jeden z hlavních faktorů úspěchu. Vybrali jsme hráče, kteří sem patří, rychlostní typy. A ten, kdo je lokomočně trochu pomalejší, má zase kvalitu s míčem u nohy. Namíchaní jsme dobře.

Nechal jste odpočívat kapitána Součka nebo střelce Schicka. Proč?

Protože další zápas máme už za tři dny. Nechtěl jsem, aby po delší době bez herní praxe šli do dvou utkání v řadě. Měli slušnou tréninkovou zátěž, mohlo hrozit zranění. Raději jsme je pošetřili.

A stejně jste nastříleli sedm gólů. Rád říkáte, že chcete být nečitelní, ale neodkryli jste karty až moc?

Je pravda, že to tam napadalo, pytel s góly se trochu roztrhl... Byli jsme hodně efektivní. Ale pro sebedůvěru je to hodně důležité. Kluci si zastříleli, pomohlo nám i sympatické prostředí, na tribuně fandilo pár Čechů. I to hráče přinutilo, aby šli do zápasu velice zodpovědně.

Třeba mladý Matěj Jurásek zapsal gól a asistenci. A to nastoupil nezvykle v roli levého halvbeka. Zamotal vám hlavu?

Když přijde do zápasu, přinese změnu. To samé Lingr, Venca Černý... všichni umí zápas otočit. To po Matějovi chceme pokaždé a je jedno, jestli hraje zleva halvbeka, nebo zprava křídlo. Umí zahrát na víc postech.

Řekl si někdo o základní sestavu?

Určitě. Hráči ukazují, že jsou použitelní, máme konkurenci, můžeme si vybírat. To je jedině dobře.