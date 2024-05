Na nominaci mám! Brankář Jaroš o Euru, úspěchu v Rakousku i trenéru Kloppovi

Vítězstvím 2:0 nad Klagenfurtem stvrdil Sturm prvenství v rakouské lize, kterou nakonec ovládl o dva body před dosud suverénním Salcburkem, jemuž překazil šňůru deseti titulů v řadě.

„Přiznám se, že ten zápas byl hodně stresující. Góly jsme si nechali až na konec, možná o to bylo všechno zajímavější. Pojišťovací druhý gól byl pozdní a v 90. minutě celý stadion explodoval. Možná to udělalo lepší atmosféru, než kdybychom po prvním poločase vedli o tři branky,“ uvedl Jaroš v rozhovoru pro agenturu Sport Invest.

Kromě ligy Sturm vybojoval také pohár, když na začátku května zdolal ve finále vídeňský Rapid. Následné oslavy ve městě tak byly o to větší.

Sturm Graz, vítěz Rakouského poháru 2024. Vlevo je český brankář Vítězslav Jaroš.

„Už před posledním zápasem bylo vidět, že celé město fotbalem žilo. Kamkoli člověk šel, lidé ho zastavovali, chtěli se fotit a přáli štěstí na víkend. Sturm po 25 letech získal double, po 13 letech vyhrál ligu. Nějakou dobu fanoušci čekali a užili si to náramně,“ líčil dvaadvacetiletý gólman.

Na jaře odchytal čtrnáct zápasů a udržel sedm čistých kont, v průměru měl nulu každý druhý zápas.

„Myslím, že se mi angažmá hodně povedlo. Víc už to ani nešlo, protože double je nejvíc. Osobně jsem se rychle zařadil do týmu, všichni kluci mě hned brali. O to bylo snazší podávat dobré výkony,“ uznal Jaroš.

„Nikdo navíc nečekal, že bychom něco takového zvládli. Věděl jsem, že Sturm hraje nahoře, že to angažmá bude extrémně zajímavé. A zápasy vyhecované,“ doplnil.

Český brankář Vítězslav Jaroš se se spoluhráči ze Sturmu Graz raduje z triumfu v Rakouském poháru. Ve finále tým porazil Rapid Vídeň 2:1.

Jeho hostování je teď sice u konce, hned po dovolené ale bude očekávat podobu závěrečné nominace na mistrovství Evropy. „V tuto chvíli není nic jasného. Mezitím si sednu i s agentem, budou určité rozhovory ohledně budoucnosti,“ přemítal.

„Pak už záleží jen na tom, jak se rozhodne reprezentační trenér Hašek. Po krátké dovolené se začnu fyzicky připravovat, kdyby náhodou nominace na Euro přišla,“ zasnil se Jaroš, který nechyběl v první Haškově nominaci, do březnových přípravných duelů v Norsku a proti Arménii nezasáhl.

Po sezoně se vrátí zpět do Liverpoolu, který po devíti letech měnil trenéra. Legendárního Jürgena Kloppa nahradí od nové sezony nizozemský kouč Arne Slot z Feyenoordu.

„Viděl jsem nějaká videa na sociálních sítích, jak měli rozlučkovou party po zápase. Krásné. Pan Klopp je super chlap, super trenér. Kdykoli jsem s ním něco potřeboval řešit, nějakou radu, byl k tomu otevřený. Vždycky si se mnou rád popovídal. Budu mít na něj jen dobré vzpomínky. Doufám, že se mu v budoucnu bude dařit, ať to bude cokoli a kdekoli,“ dodal Jaroš.

I díky povedenému hostování má teď starosti docela příjemné.