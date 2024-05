Pohár už získal, k titulu má blízko. A pak Euro? To by byla fantazie, říká Jaroš

Patří Liverpoolu, kde byl loni na podzim brankářem číslo tři.

Když si ho v lednu vybral Sturm jako dočasnou náhradu za zraněnou jedničku Kjella Scherpena, bylo to pro dvaadvacetiletého českého gólmana štěstí.

Chytá pravidelně v elitním klubu rakouské ligy, který ve středu vyhrál finále poháru nad Rapidem Vídeň (2:1). A tři kola před koncem vede tabulku o tři body před tamním hegemonem Salcburkem.

„V kabině jsme si dali pivo, jinak žádné divoké oslavy. Chceme udělat double a tomu podřizujeme všechno. Doufáme, že k větší oslavě bude ještě důvod,“ přál si.

Kdyby se to Sturmu povedlo, byla by to senzace. V předchozích letech se totiž hrálo jen o druhou příčku, Salcburk byl mistrem desetkrát za sebou.

Sturm byl dvakrát za sebou druhý, loni navíc vyhrál pohár, což nyní zopakoval. A s mladým Čechem v bráně. „Vítězství v poháru nám dodá sebevědomí. Je to velký úspěch a zároveň velká motivace vyhrát ligu,“ vzkázal přes agenturu Sport Invest, která ho zastupuje.

Sturm do konce nadstavby hraje dvakrát doma se čtvrtým Hartbergem a šestým Klagenfurtem, venku se představí na stadionu třetího Lince. Salcburk má opticky těžší los: na Rapidu, v Hartbergu a na závěr doma Linec. Potřebuje sedm bodů bez ohledu na výsledky rivala.

„V Linci to je papírově nejtěžší, ale lehký nebude žádný zápas. V elitní šestce nenajdete snadného soupeře, všechny týmy mají velkou kvalitu,“ prohlásil Jaroš. „Ale máme to ve svých rukou. Když naše zápasy zvládneme, nemusíme se ohlížet, jestli Salcburk někde ztratí.“

Sturm Graz, vítěz Rakouského poháru 2024. Vlevo je český brankář Vítězslav Jaroš.

I kdyby Sturm svou jízdu k titulu nedotáhl, Jaroš osobně angažmá jistě bude hodnotit pozitivně. „Otevřelo mi to dveře do reprezentace, chytal jsem v evropských pohárech. Myslím, že jsem tady za tu krátkou dobu vyrostl i fotbalově.“

Do světa se ze Slavie vydal v necelých šestnácti. „A byl to správný krok.“

V Liverpoolu prošel akademií i juniorkou. Rok 2021 strávil v irském St. Patrick’s Athletic, týmu nejvyšší soutěže. „I tam jsem vyhrál pohár,“ připomněl.

Jaro 2022 byl v Notts County v páté anglické lize, další sezonu povýšil do čtvrté. Ve Stockportu byl nejdřív jedničkou, pak náhradníkem. Po sezoně se vrátil do Liverpoolu. Na podzim patřil do prvního týmu, byť ani jednou nenastoupil. Po skončení hostování v Rakousku se na Anfield vrátí.

„Velmi pravděpodobně tam začnu přípravu. Bude nový trenér, nové vedení. Všechno je otevřené,“ přemítá Jaroš. „Sedneme s lidmi z Liverpoolu i s mými agenty ze Sport Investu a budeme to řešit. Věřím, že opět vybereme dobré řešení.“

Jako to v lednu, když byla možnost zamířit do Sturmu.

„I když jsem zatím za áčko Liverpoolu neodchytal ani jeden zápas, posbíral jsem hodně zkušeností. Trénoval jsem s nejlepšími hráči, poznal zázemí, fungování klubu i tlak, který to přináší. Myslím si, že se mi to teď v Rakousku vrací. Kdybych nešel do Liverpoolu tak mladý, tak tady teď nejsem.“

Nástup do letní přípravy v klubu ještě může oddálit pozvánka do národního mužstva. Jaroš nechyběl v první nominaci nového kouče Ivana Haška, do březnových přípravných duelů v Norsku a proti Arménii nezasáhl.

„Chci jezdit na srazy pravidelně. Každý chce hrát za svoji zemi,“ prohlásil.