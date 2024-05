Spartě chybí jen krok, dvakrát ale s Boleslaví zaváhala. Poučí se napotřetí?

Přesněji tedy musí do konce ligy získat dva body. Mistrovské oslavy prozatím odložila Slavia. Ta ve středu doma porazila třetí Plzeň 3:0, čímž zároveň udržela naději, že by sama ještě mohla skončit první.

„Věříme, i kdyby ta šance byla jen 0,01 procenta. Stát se může cokoli,“ upozorňoval slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Sám ale dobře ví, že k tomu, aby překonal čtyřbodovou ztrátu, by se muselo sejít snad úplně všechno.

Co se týče předposledního kola, je to poměrně snadné: zápasy skupiny o titul se hrají souběžně v sobotu od 17 hodin. Slavia na Slovácku a Sparta v oné Mladé Boleslavi, kde jí k radosti stačí tři body.

Navíc pro ni hraje hned několik pozitiv:

Je mentálně silná a odolná. Vždyť i přesto, že má v lize suverénně největší počet červených karet (10), v oslabení prohrála jen jednou. Navíc klíčové souboje, kde šlo o všechno, v této sezoně zvládá.

Nepostrádá opory. Vrací se vykartovaný Krejčí, Haraslín i Laci. K dipozici je také Kuchta a Birmančevič – nejproduktivnější hráč ligy se sedmadvaceti body. Mimo je sice středopolař Kairinen, i bez něj si však umí poradit, byť v takových zápasech není tak kreativní. Hrát může hned devět z deseti sparťanů, kteří se podle Opta dat nejčastěji zapojují do útočné kombinace končící střelou. Takový Birmančevič s Kuchtou a Haraslínem účinkovali každý minimálně ve stovce takových akcí, občas i všichni najednou. Navíc 173krát je sami zakončili.

Tabulka zapojení do útočných akcí, které skončily zakončením. Jednotlivý počet je u hráčů rozdělen na akce, které buď sami zakončili, přihráli do šance nebo se sekvence účastnili na jejím začátku.

Je produktivní. S nulou na straně vstřelených gólů Sparta dohrála jen třikrát – z toho dvakrát se Slavií (0:0) a jednou v Plzni (0:4). Ve vítězných zápasech pokaždé dosáhla čísla očekávaných gólů nad 1.0 xG s jedinou výjimkou – na Slovácku (3:1) měla 0,99 – její průměr je pak na 1,8 xG. To znamená, že kvalitou šancí se od ní očekávají skoro dvě branky na zápas. Střel si průměrně v utkání vytvoří skoro šestnáct a pětinu z nich promění.

Je ve formě a nemusí se šetřit. Z posledních deseti ligových zápasů prohrála jediný, dvakrát remizovala a jinak pouze vítězila. Za tu dobu nasázela jednadvacet gólů, z nichž devět dal Birmančevič. Inkasovala ale čtrnáctkrát, což může být varování. Dávno už pak neúčinkuje v Evropské lize, finále domácího poháru ji čeká až ve středu.

Grafika znázorňuje všechny sparťanské střelecké pokusy. Červeně jsou zvýrazněné góly.

Jenže současně proti ní stojí tým, který jí v sezoně sebral už pět bodů.

Ale také tým, jenž je po uplynulých sedmi měsících dosti odlišný, včetně trenérské výměny, když na konci zimní přípravy nahradil končícího Marka Kuliče někdejší sparťanský kouč David Holoubek.

Mladá Boleslav i po zimní přestávce porážela v základní fázi v podstatě jen týmy ze skupiny o udržení. Doma zdolala České Budějovice, Sigmu Olomouc, Zlín a venku Pardubice. K tomu ale remizovala 1:1 v Plzni a na Spartě. Na Letné si kromě vlastního Kairinenova gólu vypracovala už jen jedinou střelu na bránu. I kvůli vyloučení sparťanského beka Preciada se domácí už na obrat nezmohli, byť byli blízko. Ve skupině o titul pak Boleslav triumfovala na Baníku 1:0. Ani tam se přes dvě zakončení nepřehoupla.

Opta data na iDNES.cz Sportovní příběhy a témata s využitím čísel či podrobných grafů. Analytická společnost Stats Perform zásobuje statistikami nejlepší soutěže světa a její populární Opta data, která nabízejí lákavý pohled za kulisy, jsou nyní součástí pestré fotbalové nabídky na iDNES.cz.

Na podzim se opírala zejména o výkony Kušeje a Johna, kteří zazářili i v onom říjnovém duelu se Spartou (3:1). Ve druhé části ligy ale oba spíš mlčí a Středočechy táhne křídelník Ladra a stabilně také útočník Júsuf.

Když navíc srovnáte obě tehdejší základní jedenáctky s těmi, které oba týmy nasadili do posledních ligových kol, rozdílů najdete poměrně dost.

Sparta tenkrát měla v nohách domácí utkání Evropské ligy s Rangers (0:0) a chyběli jí zranění Krejčí, Haraslín, Vitík a Preciado. Na pravém stoperu zaskakoval Gomez, jejž klub v zimě poslal zpátky do Dánska. Uprostřed hrál Sadílek s Lacim, na krajích Pešek s Wiesnerem. A vepředu Karabec, Kuchta a Birmančevič, který se pořádně rozjel až později.

Zmíněný duel podzimního 13. kola poznamenaly hlavně chyby sparťanské obrany, v úvodní půli se nedařilo Panákovi ani Gomezovi, prodloužený nákop za obranu pak ke konci zápasu nezachytil Sörensen.

Sparta osmdesát procent utkání držela míč, vystřelila dvacetkrát, z toho osmkrát byl připravený gólman Trmal. Jediný její gól vsítil po půlhodině Pešek střelou z dálky.

V mladoboleslavské sestavě bylo tenkrát jen pět hráčů, kteří v posledních zápasech naskočili na víc než poločas. Nechytá Trmal, minuty nedostává ani Kušej s Johnem nebo bek Fulnek. Záložníci Mareček s Matějovským jsou po zranění.

Jistě, může se stát, že středočeský tým Spartu opět potrápí. Může se také stát, že si Sparta výrazně zkomplikuje obhajobu dalším nečekaným kiksem a titul bude honit v posledním extrémně složitém utkání proti Plzni poté, co s ní svede souboj v poháru. Může tím poslat Slavii na koně a definitivně ji vrátit do hry. Leckdo by pak sparťanům mohl předhazovat třeba středeční křepčení na hokejovém mistrovství světa.

Ale že by se snad po tom všem nechala Sparta zaskočit i potřetí?