V Belgii musíme vyhrát o dva góly, burcuje fotbalistka Dubcová. V AC Milán končí

AC Milán, šestý tým Serie A, neprožil ideání sezonu, ambice byly vyšší. Ale Dubcová patřila v posledních měsících mezi opory, nastupovala pravidelně. Kam tedy dál? Podle italských médií se o ni zajímají kluby z Itálie, Belgie, Švýcarska či Rakouska.

„V Itálii jsem celkem pět let, nejdřív Sassuolo, teď AC. Klidně bych zkusila novou ligu, novou zemi. Uvidíme, pár nabídek je, ale teď mám v hlavě jen reprezentaci,“ řekla pětadvacetiletá záložnice v útrobách stadionu v Edenu poté, co Češky podlehly Belgii 1:2.

S míčem se uprostřed zálohy nepotkávala tak často, jak je zvyklá. Houževnaté Belgičanky měly v úvodu navrch. „Začátek nám nevyšel, bohužel jsme brzy dostaly dva góly, jen jsme doháněly,“ mrzelo Dubcovou, která byla autorkou jediné české střely na branku v prvním poločase. „Potom jsme sice hodně držely balon, ale velké šance nepřišly.“

Když v 86. minutě odpískala italská sudí po faulu na Růžičkovou penaltu, Dubcová spěchala pro míč. Po zemi, k tyči. Proměnila, byť gólmanka Lichtfusová, jednička francouzského Dijonu, si na balon sáhla.

„Klika. Chtěla jsem čekat na gólmanku, jestli skočí do strany. Už předem jsem si ale říkala, kam to kopnu, kdyby nikam neskočila, což se taky stalo. Naštěstí si to srazila do branky,“ oddychla si dívka s růžovou čelenkou ve vlasech.

Co si z duelu vzít do odvety v Belgii? Začít v takovém laufu, jak zápas v Edenu skončil. A bez chyb. „Doma jsme chtěli zvítězit, škoda. Věříme, že v úterý v Belgii můžeme uhrát body, jedeme tam sebevědomé, máme na ně. Musíme vyhrát ideálně o dva góly, abychom měly lepší skóre ze vzájemných zápasů. Jen tak si můžeme uchovat naději na třetí místo.“