Trenér Holoubek je zpátky v lize: Chyběl mi ten denní adrenalin a kabina

Naposledy vedl reprezentaci do 19 let, s níž na podzim postoupil z první fáze kvalifikace. Tu druhou rozhodující na jaře už absolvovat nebude.

„Pro Boleslav jsem se rozhodl proto, že jednání vedení klubu na mě působilo velice dobře a pozitivně. Jde o dlouhodobější spolupráci ve smyslu fungování celého klubu přes mládež, béčko a rozvoj hráčů. Na to jsem slyšel,“ prohlásil Holoubek.

Nástupce odvolaného Marka Kuliče se bude zároveň snažit vylepšit sedmé místo po podzimu a dostat Mladou Boleslav do skupiny o titul. A bojovat o evropské poháry.

Trenér Kulič se o svém odvolání dozvěděl z datové schránky Vedení boleslavských fotbalistů odvolalo Marka Kuliče a jeho realizační tým minulý týden s vysvětlením, že špatně komunikovali. Trenérům vytklo i nedostatečné vyhodnocení podzimní části soutěže a sportovních výsledků. „Každý rozchod je bolestný,“ řekl David Trunda, generální ředitel klubu. Rozchod se neudál zcela standardně. Klub nejprve trenéry kontaktoval prostřednictvím sms i telefonicky s žádostí o schůzku. „Reakce na to byla pouze od jednoho člena týmu, že nemůže, že je mimo Mladou Boleslav. Využili jsme všechny možné formy, abychom se s trenéry potkali v době, kdy už cítíte, že komunikace je na bodu mrazu. Datová schránka je poslední možností k tomu, abyste rozhodnutí jako představenstvo klubu udělali,“ vysvětlil Trunda.

„Kdo se podívá každý rok na tabulku, tak Boleslav patří k týmům, které hrají nahoře. Tým byl vždycky dobrý. Samozřejmě jako každý trenér bych si představoval některé hráče na některých pozicích jiné, lepší, tak to prostě je. Tenhle tým teď poznáváme, současní hráči jsou velmi kvalitní a jejich výběr dává smysl,“ řekl Holoubek.

Jeho asistenty se stali Marek Jarolím, jenž naposled působil u rezervy Slavie, a Jan Jelínek. Ten už vedl jako hlavní kouč ligový Zlín.

„Jsem moc rád, že se nám sem podařilo získat vysoce kvalitní trenéry. Doufám, že naše spolupráce napříč klubem bude na vysoké, konstruktivní a dobré úrovni ve smyslu rozvoje hráčů. Pak samozřejmě záleží na výsledcích, čehož jsme si plně vědomi.“

Třiačtyřicetiletý kouč dřív v české lize vedl Spartu, kam se posunul od její mládeže, a Liberec. V ročníku 2018/2019 trénoval Ružomberok.

„Na Slovensku se nám hodně dařilo, udělali jsme tam evropské poháry. Pak jsem se vrátil do Čech a měl jsem nabídky z ligy, ale protože jsem měl malé děti, vyhodnotil jsem si, že bych radši upřednostnil práci reprezentačního trenéra u mládežnických výběrů.“

U devatenáctky strávil čtyři roky. „Kluci mi do naší skupiny napsali strašně hezkou zprávu. Potom, co jsem si ji přečetl, jsem brečel. Pak jsem brečel ještě doma. Byly to takové ty slzy, že něco opouštíš a máš ke klukům vztah,“ přiznal kouč, který navíc v září 2020 v době covidu dokonce zaskakoval u seniorské reprezentace a vedl tým v přípravě proti Skotsku.

„Když někam přijdu, chci mít dobrý vztah ať už s vedením klubu nebo s kluky v kabině. V našem fotbale je to extrémně důležité, protože v tomhle je složitější.“

V Mladé Boleslavi se znovu potká se svým vrstevníkem Markem Matějovským, který je v týmu kapitánem a pořád důležitým záložníkem.

„Máme spolu nadstandardní vztahy, známe se už ze Sparty. Marka mám strašně rád jako hráče i člověka. Vždycky uměl kabinu stmelit a všichni k němu vzhlíželi, jak k jeho fotbalovým, tak morálním kvalitám. I na prvním tréninku bylo vidět, že tomu má pořád co dát.“