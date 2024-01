Boleslavští fotbalisté dostali nového trenéra. Kuliče střídá Holoubek

Fotbalisty Mladé Boleslavi po odvolání Marka Kuliče povede David Holoubek, který naposledy trénoval českou reprezentaci do 19 let. Do středočeského klubu odešel na základě výstupní klauzule ve smlouvě s Fotbalovou asociací ČR, která o tom informovala na svém webu.