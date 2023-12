Trenér Kulič už údajně nevede fotbalisty Mladé Boleslavi. Klub mlčí

Podle webu inFotbal.cz vedení fotbalistů Mladé Boleslavi odvolalo trenéra Marka Kuliče a jeho asistenty. Středočechy by podle spekulací portálu mohl vést dosavadní kouč české reprezentace do 19 let David Holoubek. Klub se zatím k informacím nevyjádřil.