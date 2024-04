Na horské dráze do finále. Karvinští házenkáři vyřadili Lovosice po rozstřelu

„A máme znovu finále s Plzní, má silný mančaft. Chceme titul zpátky do Karviné, uděláme pro to všechno,“ zvolal pivot vítězů Václav Franc.

Baník měl v sobotu na kahánku. Vedl sice téměř celý zápas, dokonce ho hřál i pětigólový náskok, ale oslabení domácí Lovci heroicky manko vygumovali. A když deset sekund před koncem přetočil buldok Pavel Horák na 27:26, vypadalo to, že série půjde do zápasu o všechno. Jenže hosté si vzali oddechový čas a posledních šest sekund využili dokonale. Na nahazovačku si naskočil Petr Široký a svým gólem vykouzlil Karviné široké úsměvy.

„Neskutečná horská dráha! Dvojnásobně mě štve, že jsem byl u posledního Horákova gólu, budu mít v hlavě nějaké výčitky. Nicméně jsem nesmírně šťastný, že nám poslední akce vyšla. Šlo o domluvený signál buď – anebo, už jsme neměli co ztratit. A Péťa srovnal možná i necelou sekundu před koncem. Bravo!“ smekl Franc před parťákem.

V rozstřelu byli střelci neomylní, až v páté sérii selhal jediný. A to právě domácí hrdina Horák, největší hvězda, vítěz Ligy mistrů. Karvinský Ondřej Skalický pak nervy udržel, proměnil a odpálil ohňostroj emocí včetně chvilkového škorpení s lovosickými diváky.

„To tak v sedmičkách je, že někdo je pokazit musí. Dneska jsem si to vybral já,“ povídal bývalý reprezentant Horák. „My se rvali, dali jsme do toho všechno a byli jsme strašný kousek od vítězství. Bylo v našich silách rozhodnout v normální hrací době.“

Karvinští fanoušci během utkání v Lovosicích

I loni Karviná v semifinále vyřadila Lovosice 3:1 na zápasy. „Ale my teď podali mnohem lepší výkon než loni. Je vidět, že jsme zase o kus blíž prvním dvěma týmům, a to nám chyběli dva super důležití hráči Trkovský a Hniďák. Jako kdyby Karviná hrála bez Soláka a Patzela, to musíme brát v potaz. Být kompletní, jsem přesvědčený, že série by dopadla jinak,“ odtušil Horák.

Zápas v burácející hale Chemik cuchal nervy i bavil. „Byla to reklama na házenou. A teď chceme pro Lovosice placku,“ vyhlásil lovosický veterán Jiří Motl.

Lovce čeká s Kopřivnicí série o bronz, který obhajují. Karviná se s Plzní utká ve finále pošesté v řadě, dvakrát vyhrála. Zlatá horečka startuje 15. května.