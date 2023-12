Slavia derby omladila, mělo vyšší tempo, řekl Matějovský. Kuličův konec ho mrzí

Dvaačtyřicetiletý záložník mezi bývalými hráči vynikal. Zpravidla spíš asistuje, tentokrát střelecky zazářil – stejně jako před dvěma lety, kdy ho ale zastínil pětigólový David Lafata.

„Vždycky to vypadá, že si to v lize šetřím a pak se trefuju akorát tady,“ žertoval Matějovský, který stále nastupuje v dresu Mladé Boleslavi. „Přiznávám, že je rok od roku těžší s mladými držet krok.“

Cítil jste i kvůli mladším hráčům letos větší rivalitu? Tribuny si zápas užily a kolikrát byly k vidění i menší šarvátky.

Určitě, rivalita k tomu zápasu patří. Slávisti hodně omladili, chtěli víc kousat a musím říct, že poslední dobou jsou ty konfrontace zajímavější. Není to takový vyprdění, jak se vždycky říkalo, a je vidět, že chtějí vyhrát všichni.

Po obratu vás vítězství musí těšit o to víc.

No ano, až na ty moje nesmysly. Ale naštěstí jsme to dotáhli, před zápasem jsme opravdu říkali, že mají dost hráčů, mají to hodně mladý a nám ještě někdo odpadnul, takže jsme pochybovali, jestli to uběháme, ale nakonec jsme to zvládli.

Těmi nesmysly narážíte na pokus o panenku?

To je přesně to, co myslím a co bych dělat neměl. S Dívou (brankářem Jakubem Divišem) se známe, tak to ode mě asi čekal.

Už jste si moc věřil?

No já na tu penaltu ani jít nechtěl, říkal jsem Lafimu (Davidu Lafatovi) ať si jí vezme, pak Kládovi (Jiřímu Kladrubskému), tomu se taky nechtělo, tak teda že půjdu a v hlavě se zrodilo tohle.

Bylo cítit, že do zápasu šli všichni naplno. Měl opravdu vyšší tempo?

Myslím, že ano, že je to opravdu víc běhavé než v minulých letech. Ale je to těmi mladšími hráči, kteří vždycky hru trochu rozhýbou, ale poradili jsme si s tím dobře.

Budou po vás teď v Boleslavi chtít i góly?

No ještě uvidíme, co nás všechno čeká na jaře. Jak jsem říkal, asi si to vždycky šetřím, možná jsem se zas na rok vystřílel.

Jak jste přijal novou zprávu o konci vašeho trenéra Marka Kuliče?

Svým způsobem to bylo překvapivé, protože o něčem už se dříve mluvilo, ale jak šel čas, tak jsme si říkali, že asi žádná změna nebude. My spíš asi čekáme, až se sejdeme třetího ledna a dozvíme se všichni trochu víc informací, důvodů. Osobně mě to mrzí, protože se s Kuldou známe hodně dlouho a máme k sobě blízko.

Žádné další informace nemáte?

Zatím nic podrobnějšího nevíme.

Není to škoda, vzhledem k tomu, že jste pod ním hráli pohledný ofenzivní fotbal?

Škoda... líto mi to je, ale jak víme, tohle fotbalový život přináší a asi se to bude hodnotit až zpětně po sezoně, jak tohle všechno dopadlo.

Vy jste si přes svátky odpočinul?

My jsme měli nějakých deset dnů volno, teď už plníme individuální plány, byl jsem běhat a taky jsme měli nějakou posilovnu, takže derby beru jako fajn trénink. Prostě se člověk hejbne a neleží. Taky vím, že jinak už to nejde, že se prostě musím pohnout, abych mohl dál fungovat.

Zahrál jste si i proti spoluhráči Marku Suchému, jaké to bylo?

Už jsme se bavili před pár dny, říkal mi, že pozvánku přijal, Milan Škoda se prý bránil, ale nakonec ho také přemluvili. O to víc je vidět, že Slavie chtěla uspět a snažila se tu sestavu nabouchat. Hecovačku jsme neměli, zas to tolik neprožívám, s klukama mám dobrý vztah a že nastupovali ve Slavii... to je fotbal a nic jsme nehecovali.

S čím půjdete do jarní části sezony? Zkusíte útok na poháry?

Určitě budeme chtít být co nejvýš, průběh podzimu nám ukázal, že by to mohlo jít, až na nepovedený závěr. Věřím, že to opět nastartujeme a budeme zase vítězit, samozřejmě chceme být v tabulce jak jen vysoko to půjde.

Vy osobně jste přemýšlel, jestli jít ještě do další sezony?

To jsem nepřemýšlel, to každý rok zmiňuju, že tohle řešíme až na konci sezony. Prostě si to pak musí člověk vyhodnotit se všema lidma, kterých se to týká.

Na druhou stranu, stále je vidět, že stačíte.

To ať hodnotí jiní, já se snažím odvádět co nejvíc můžu, abych pomáhal týmu, když na hřišti jsem.