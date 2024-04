Trumpova potenciální viceprezidentka zastřelila fenu. Byla nevychovaná, napsala

Guvernérka Jižní Dakoty Kristi Noemová, kterou by si exprezident a předpokládaný republikánský kandidát do prezidentských voleb Donald Trump mohl vybrat za svou viceprezidentku, čelí kritice. Ve svých pamětech totiž popsala, jak na rodinné farmě zastřelila svou fenu a následně i kozla. O příběh se podle svých slov podělila, aby ukázala ochotu dělat v politice i v životě věci, které jsou „obtížné, špinavé a ošklivé“, pokud je to nutné.