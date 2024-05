Ševčík, Panák, Jurečka. Proč jste je, pane Hašku, nevzal? Kouč o nominaci

Své vyvolené pro šampionát, který v Německu odstartuje za necelé tři týdny, zveřejnil Hašek v úterý odpoledne.

„Je to předfinální nominace. Když budou všichni v pořádku, tak tihle kluci na Euru budou,“ poznamenal.

Měl jste velké dilema, jestli vzít Kuchtu s Coufalem, kteří loni na podzim dva dny před kvalifikačním utkáním s Moldavskem v Olomouci ponocovali?

Když jsem je nepozval v březnu, bylo to i proto, že jsem si nejdřív chtěl promluvit s ostatními hráči, jestli by nenarušili týmový duch. Všichni je podrželi, nebyl nikdo, kdo by je odmítl. To bylo pro mě hodně důležité. Pak už jsem řešil jen jejich výkonnost.

Třetí z hříšníků Brabec se však do nominace nedostal. Proč?

To bylo při skládání nominace jedno z nejtěžších rozhodnutích. Nebylo to kvůli Belmondu, ale proto, že nám tady pro reprezentaci vyrostli mladší hráči.

Jak to Brabec přijal? Za vašeho předchůdce Šilhavého byl jedním z lídru kabiny, zástupcem kapitána.

Byli jsme za ním i v Soluni, měli velmi dobrou sezonu. Nemyslím si, že by byl zapšklý. On je velmi inteligentní, pořád má další roky kariéry před sebou, do reprezentace se může vrátit.

Na které další hráče se nedostalo a přitom měli do nominace blízko?

Hlavně takovým bylo nejtěžší říct, že s námi nejedou. Ale všichni potvrdili, že jsou připravení zaskočit, když se něco stane. Pro mě je důležité, že chtějí reprezentovat. Jedním z nich je Filip Panák. Zasloužil by si Euro za ty výkony, které ve Spartě odváděl a jak se dostal ze své těžké situace. Ale museli jsme se prostě rozhodnout, Panák za reprezentaci ještě nehrál, navíc je to turnaj, kdy jsou zápasy rychle za sebou. V budoucnu šanci má.

Kdo další byl na hraně?

Hodně blízko nominaci byl Petr Ševčík. O něm jsme se bavili pořád. Pak Jarda Zelený, Alex Král. Oba toho v poslední době tolik nenahráli. Jsou připravení naskočit, když by bylo třeba.

Nevešel se vám ani Václav Jurečka, dvojnásobný nejlepší střelec ligy. Co by ještě musel udělat, aby vás přesvědčil?

I on byl hodně blízko. Vím, kolik gólů za poslední tři roky dal. To číslo je ohromující. Vybrali jsme útočníky, kteří jsou možná trochu jiní typologicky, ale góly dávají taky. Kdybychom vzali Jurečku, vypadl by někdo z nich. A v nominaci máme víc ofenzivních hráčů než těch defenzivních. Rozhodli jsme se nominovat ty, kterým věříme.

Takže víc věříte Adamu Hložkovi, který v Leverkusenu hrál málo? Byl i on na hraně?

Nebyl vůbec. Když jsem ho viděl v březnu na srazu, tak mě hned svou kvalitou přesvědčil. Na trénincích i v zápasech. Viděli jsme všechny hráče. A jestli hrají deset, pět nebo dvě minuty... Než Hložek odešel do zahraničí, v naší lize byl jedním z nejlepších.

Platí to i o Zimovi, kterému se po návratu do Slavie jaro nepovedlo?

Počítal jsem s ním od chvíle, jak zahrál v březnu v Norsku. Hrál na Haalanda a bral to, jako kdyby to bylo někde na plácku, prostě úplně v pohodě. Patří mezi naše nejrychlejší hráče. Má i další vlastnosti, které se do současného fotbalu hodí.

Překvapil jste zařazením Lukáše Červa, který v reprezentaci nikdy nebyl. Čím si on Euro zasloužil?

Svými výkony v poslední době. Libí se nám jeho typologie. Na hřišti má emoce, je důrazný, tvrdý. Rozhodovali jsme se mezi ním a Ševčíkem, i když vím, že každý je trochu jiným typem středopolaře. Ale dali jsme přednost Červovi.

Tři gólmani Staněk, Kovář a Jaroš mají dohromady deset reprezentačních startů. Nechtěl jste vzít aspoň jednoho zkušeného? Například dlouholetou reprezentační jedničku Vaclíka, kterému se daří ve druhé španělské lize v Albacete.

Uvažovali jsme o něm, ale to je spíš otázka na naše trenéra brankářů Radka Černého. Dali jsme přednost jiným.

Film i kniha Filmu Hrdí lvi: Postup i kniha Bez frází: Hrdě za repre doprovází české fotbalisty na blížící se mistrovství Evropy v Německu. Snímek, který ukazuje cestu kvalifikací, zhlédli hráči i novinář v předpremiéře v pondělí. Knihu autoři projektu Bez frází prezentovali při úterní nominaci na šampionát. Přináší sedmnáct jedinečných příběhů, sedmnáct různých osudů hráčů a hráček, kteří tvořili slavnou minulost, kterým můžete fandit právě teď, nebo na jejichž schopnosti bude národní tým spoléhat v letech příštích. Co každého z nich dovedlo do jejich současné pozice? Jaké nástrahy a těžkosti na ně na jejich cestě čekaly? A jak se s nimi vypořádali?

Kdo z nich bude jednička?

Tuším. Ale zase bych odkázal na Radka. Když se podíváte, tak všichni tři mají za sebou výbornou sezonu. Jaroš se Sturmem získal double, převálcovali Salcburk. Kovář je v Leverkusenu, který je momentálně jedním z nejlepších klubů v Evropě. Všichni tři jsou schopní na Euru chytat.

V nominaci je jediný hráč na levý kraj obrany David Jurásek, který v závěru sezony v Hoffenheimu byl jen náhradníkem. Není chybou, že na tento post nemáte zastupitelnost?

Máme připravené i další varianty, ale teď vám je říkat nechci.

Po vašem lednovém nástupu jste tým vedl jen ve dvou přípravných zápasech v březnu a tehdy se nedostalo na Václava Černého, který nyní v nominaci je. Co se změnilo?

Byli jsme za ním, když s Wolfsburgem hráli na Bayernu. I když neměl vytížení, jaké by si představoval, nám se hodí. Hráč z křídla, který chodí jeden na jednoho, to potřebujeme. Je připravený přijmout jakoukoli roli v týmu.

I roli náhradníka? S tím měl údajně za vašeho předchůdce problémy.

Jestli chceme uspět, tak všichni musí potlačit své ego a dát všechno ve prospěch týmu. Venca to chápe.

Dostal se i proto, že můžete mít v kádru šestadvacet hráčů, o tři víc, než jste mohl mít na mezistátní zápasy. Nechtěl jste na soustředění povolat širší kádr?

Pro trenéra je víc hráčů těžší zvládnout, ať už směrem k tréninkům i k zápasům, protože jich víc hrát nebude. Vzali jsme hodně mladých, kteří se do hry tolik nedostanou. Ale pro ně je důležité, aby zažili atmosféru velkého turnaje. Před sebou máme nejen Euro, budeme hrát i kvalifikaci na mistrovství světa.

Jak podle vás dopadne česká reprezentace na Euru 2024? celkem hlasů: 1563 Nepostoupí ze skupiny Postoupí do osmifinále Postoupí do čtvrtfinále Postoupí do semifinále Postoupí do finále Vyhraje Euro Nevím

V kádru máte osm slávistů, čtyři hráče z Plzně, tři sparťany. Nebojíte se, že se vyhrocený závěr ligy mezi nimi přenese i do reprezentace?

Viděl jsem všechny vzájemné zápasy a byl tam vzájemný respekt k reprezentantům. Je to boj, šlo o titul, po zápase si podali ruce. Pro nás je nejdůležitější, aby se všichni v reprezentaci respektovali.

Nevyděsili se na Slavii, že jim na Euro berete tolik hráčů?

Nebyl žádný problém. S vedením komunikoval hlavně asistent Jarda Köstl, všechno naprosto v pohodě. Ve všech klubech byli rádi, že tady hráče mají.

Dlouholetým kapitánem mužstva je Tomáš Souček. Kteří hráči budou na Euru jeho zástupci, když jste nevzal Brabce?

Máme radu starších, s kterými řešíme různé záležitosti. Vedle Součka jsou v ní Schick, Holeš, Barák a teď přibude i Coufal.

Před šampionátem vás čekají utkání s Maltou a Severní Makedonií. Je to dostatečná příprava?

K týmu jsem přišel, kdy soupeři byli už hodně přebraní. Navíc i přípravu vám koriguje UEFA. Mohli jsme hrát s Walesem, bylo tam i Skotsko. Ale jejich styl není úplně ten, s kterým se potkáme na Euru ve skupině. Nikomu se taky moc nechtělo přijet za námi do Rakouska. Mohli jsme odletět do Londýna a hrát proti Španělsku, ale to bylo složité už kvůli cestování. Nebylo to úplně zajištěné. Mohli jsme hrát i s Holandskem nebo Francií, ale to jsme nechtěli, protože na ně můžeme narazit v play off.