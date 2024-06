Skvělá atmosféra. Snad příště fanoušky potěšíme výhrou, řekl kouč fotbalistek Rada

Dva slepené góly v úvodu mrzí, co?

Hrozně. Bára (Votíková) rozehrávala těžký balon na Gábinu (Šlajsovou), ta byla pod tlakem, měla to těžké. A druhý gól? Báře vypadl míč z ruky a soupeřka akci dohrála. V Belgii se musíme takových chyb vyvarovat.

Proč dostala v brance přednost Votíková před Lukášovou?

Na základě posledních zápasů. Oli chyběla kvůli zraněnému rameni, nastoupila Bára a podržela nás. Bylo to těžké rozhodnutí, obě holky máme na stejné úrovni, obě mají kvalitu.

Ve druhé půli se váš tým zvedl, čím to?

V kabině jsme se hecovali, že chceme dát co nejdřív na 2:1. abychom ten zápas nastartovali, aby se chytli hráčky i fanoušci. Což se povedlo. Pomohlo nám střídání, holky hru oživily, snížili jsme. S trochou štěstí jsme mohli i srovnat. Škoda, že gól přišel až pět minut před koncem, už jsme měli málo času na velký tlak.



Bylo poznat, jak zkušený má Belgie tým?

Viděli jste sami, jak potrestali naše chyby, jak bylo těžké se dostat do gólovky. Měli jsme závary, rohové kopy, střely zpoza vápna. Ale stoprocentní šanci? Týmy ve skupině A mají velkou kvalitu, naše holky tolik těžkých zápasů v nohou nemají, je to pro ně dobrá zkušenost. Vždyť Belgičanky hrály na posledním Euru ve čtvrtfinále a v sestavě měly tři hráčky z anglické ligy. Každopádně do Belgie jedeme pro tři body, když jsme je nezískali doma.

V Edenu hrála ženská reprezentace vůbec poprvé.

Atmosféra byla skvělá, fanouškům chceme poděkovat. Snad je příště potěšíme výhrou.

Jak je na tom Klára Cahynová, která střídala kvůli zranění?

Teprve uvidíme, snad to nebude vážné. Pokud by nemohla v Belgii nastoupit, bylo by to velké oslabení. Klára je jedna z našich nejlepších hráček, což potvrzuje v každém zápase, má zkušenosti ze španělské ligy.

Proč vlastně nastoupila s kapitánskou páskou Petra Bertholdová, nikoli právě Cahynová?

Je nejstarší, nejzkušenější. Vrátila se po zranění, v předchozích zápasech nenastoupila, ale teď dostala šanci od první minuty. A holky věděly: Berty je zpátky v základu, páska jí patří.