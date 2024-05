Sparťané na hokeji: Krejčí v dresu, fandí i Preciado, Priske s asistenty slavili gól

Šampioni z nich mohou být už ve středu večer, pokud druhá Slavia doma v Edenu neporazí třetí Plzeň. Buďte si jistí, že sparťané se na zápas rivalů podívají společně.

Zatím slaví jen góly v pražské O 2 areně, kde navštívili duel mezi Českem a Dánskem. Když se hosté v první třetině ujali vedení, trenér Brian Priske se svými dánskými asistenty Friisem, Clarupem a Babalolou to v jedné z čestných lóží bouřlivě prožívali.

Sparťanští fotbalisté na utkání hokejového mistrovství světa Česko - Dánsko. Radost z dánského gólu prožívá brankář Peter Vindahl, zcela vlevo v reprezentačním fotbalovém dresu Asger Sörensen. U vytržení jsou ekvádorský bek Ángel Preciado a nigerijský útočník Victor Olatunji (vlevo od Vindahla).

„Je jasné, kdo vyhraje,“ smál se dopředu hlavní sparťanský kouč. „Přece Dánsko!“

„Pro mě to bude poprvé, co se podívám do O 2 arény, takže se těším. A večer se snad pořádně prospím,“ pokračoval Priske s úsměvem.

Jak a kde budou sparťané sledovat následné utkání Slavie s Plzní, samozřejmě neprozradil. Pokud v Edenu zvítězí domácí, může Sparta titul získat nejdřív v sobotu, kdy nastoupí ve čtvrtém kole ligové nadstavby v Mladé Boleslavi.